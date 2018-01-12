Гройсман: Украине хватит газа и на себя, и на экспорт

Гройсман: Украине хватит газа и на себя, и на экспорт

Украина, несмотря на то, что тратит более 5% общего ВВП на оборону, должна сосредоточиться на энергетической безопасности и независимости. 

Об этом заявил в интервью грузинскому Forbes премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что правительство начало крупномасштабные инфраструктурные проекты, чтобы решить вопрос энергонезависимости страны, которая долго сидела на "газовой игле" РоSSии.

"Эта история из серии "десятилетия упущенных возможностей". Все говорили, насколько дорогой или дешевый газ Украина покупала у РоSSии. ... На самом деле главный вопрос не в том, какую цену мы платить за газ, а когда прекратить закупать газ у РоSSии. Ведь украинских газовых запасов достаточно для снабжения всей страны природным газом и даже экспорта за границу. Да, это совсем другая модель экономической и энергетической независимости. Вот как мы должны подойти к этой проблеме", – отметил Гройсман. 

Напомним, В.Гройсман заявил, что поддержка аграрного сектора в 2018 году будет беспрецедентной и составит 6 миллиардов гривен. Аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины, и потенциал его технологического развития является большим.




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