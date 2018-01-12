Гривна по отношению к евро укрепится через две недели – экономист

На протяжении двух недель ситуация с курсом гривны к евро стабилизируется, и потом гривна начнет укрепляться.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал экономист Борис Кушнирук.

«На сегодняшний момент очень существенно вырос курс гривны к доллару. Он пересек отметку 1,2 к доллару и таким образом мы имеем рост курса евро. А учитывая, что у нас все пересчитано в долларах, то автоматически рост курса доллара в Украине приводит к росту евро в гривнах. Таким образом, в росте курса доллара к гривне, которое мы наблюдаем этими днями, накладывается на рост курса евро к доллару. Потому ничего удивительного тут, на мой взгляд, нет», - заявил экономист.

По словам Б. Кушнирука, на протяжении двух недель ситуация с курсом успокоится, и потом гривна начнет укрепляться, таким образом и евро по отношению к гривне начнет падать.

«Что касается прогноза курса евро на год, то тут уже вопрос политики ЕЦБ и ФРС, что они будут делать с точки зрения курсовых соотношений доллара к евро. Такие качели подорожания доллара к евро или наоборот с определенной периодичностью происходят. Это существенно только для тех, кто начнет ездить в Европу, потому что, условно говоря, сейчас дорожает евро. И таким образом поездки туда дорожают. Ну и импорт из Европы тоже дорожает», - отметил он.

Напомним, согласно данным НБУ, курс гривны в Украине 12 января побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума.

За сутки курс евро вырос сразу на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн, и установил новый исторический рекорд в 34,18 грн.

Прошлый рекорд евро составлял 34,04 грн и был зафиксирован в 2015 году.

Также к рекорду близится курс гривны к доллару. Сейчас 1 доллар США стоит 28,44 грн. Исторический рекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн.

Кроме того, гривна в шаге от психологического курса "2 к 1" по отношению к рублю. Сейчас за 10 роSSийских рублей дают уже 4,99 грн.