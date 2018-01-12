Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"

С 2013 года банк перестал работать на прибыль и финансовую стабильность.

Фото: Сергей Нужненко

Комплексный анализ неплатежеспособности (forensic audit) банка "Хрещатик", проведенный в мае-ноябре 2017 года компанией "Актио" по заказу Фонда гарантирования вкладов обнаружил, что в результате операций и действий менеджмента и владельцев финучреждение получило убытки на сумму 2,5 млрд гривен.

Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.

Анализ показал, что начиная с 2013 года банк перестал работать на прибыль и финансовую стабильность, а начал заниматься рисковыми действиями, в том числе направленными на вывод финансовых активов. Значительная часть кредитов, выданных банком юридическим лицам в 2013-2015 годах, относилась к категории "необеспеченных".

Размещение средств в ценные бумаги было неэффективным. За анализировавшийся период банк покупал, приобретал или удерживал облигации эмитентов, которые были потенциально связанными лицами. Эти бумаги до сих пор не погашены. Проведенные операции фактически привели к ущербу в размере 1,286 млрд грн, что существенно повлияло на финансовое состояние банка и стало одной из причин его неплатежеспособности.

Выводы "Актио" подтверждаются отчетами НИИ судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности и экспертными экономическими исследованиями полтавского отделения Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса.

Начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась вследствие сокращения объемов высоколиквидных и ликвидных активов, при этом темпы падения ускорялись каждый год. Руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего уменьшения, что в дальнейшем привело к неспособности банка к выполнению своих обязательств.

Напомним, что 5 апреля 2016 года Нацбанк Украины признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным и передал его ФГВФЛ. В июне того же года Фонд начал ликвидацию банка.

Крупнейшими совладельцами "Хрещатика" были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.