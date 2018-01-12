Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"

С 2013 года банк перестал работать на прибыль и финансовую стабильность.

Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"
Фото: Сергей Нужненко

Комплексный анализ неплатежеспособности (forensic audit) банка "Хрещатик", проведенный в мае-ноябре 2017 года компанией "Актио" по заказу Фонда гарантирования вкладов обнаружил, что в результате операций и действий менеджмента и владельцев финучреждение получило убытки на сумму 2,5 млрд гривен.

Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.

Анализ показал, что начиная с 2013 года банк перестал работать на прибыль и финансовую стабильность, а начал заниматься рисковыми действиями, в том числе направленными на вывод финансовых активов. Значительная часть кредитов, выданных банком юридическим лицам в 2013-2015 годах, относилась к категории "необеспеченных".

Размещение средств в ценные бумаги было неэффективным. За анализировавшийся период банк покупал, приобретал или удерживал облигации эмитентов, которые были потенциально связанными лицами. Эти бумаги до сих пор не погашены. Проведенные операции фактически привели к ущербу в размере 1,286 млрд грн, что существенно повлияло на финансовое состояние банка и стало одной из причин его неплатежеспособности.

Выводы "Актио" подтверждаются отчетами НИИ судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности и экспертными экономическими исследованиями полтавского отделения Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса.

Начиная с 2014 года, ликвидность банка постоянно ухудшалась вследствие сокращения объемов высоколиквидных и ликвидных активов, при этом темпы падения ускорялись каждый год. Руководство банка не реагировало на существенное снижение высоколиквидных активов, а продолжало политику их дальнейшего уменьшения, что в дальнейшем привело к неспособности банка к выполнению своих обязательств.

Напомним, что 5 апреля 2016 года Нацбанк Украины признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным и передал его ФГВФЛ. В июне того же года Фонд начал ликвидацию банка.

Крупнейшими совладельцами "Хрещатика" были Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%). Иванов является младшим партнером "Киевской инвестиционной группы", Солдатенко – экс-совладелец "Запорожстали", миноритарный акционер Индустриалбанка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойский повторно заблокировал forensic audit ПриватбанкаКоломойский повторно заблокировал forensic audit Приватбанка
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 годКабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год
Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)
УН: новый глава Приватбанка - чех Петр КрумханзльУН: новый глава Приватбанка - чех Петр Крумханзль
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Троих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыскТроих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск
Докапитализация «Ощадбанка» не решит проблем его клиентов - экономистДокапитализация «Ощадбанка» не решит проблем его клиентов - экономист
Бывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривенБывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривен
3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен
Украинский фондовый рынок в 2017 году показал самый большой рост в миреУкраинский фондовый рынок в 2017 году показал самый большой рост в мире
Последние новости
Подгружаем последние новости