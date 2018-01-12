Наблюдательный совет "Нафтогаза" возглавила британка Клэр Споттисвуд

Наблюдательный совет

Председателем наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" избрана Клэр Споттисвуд,

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает агентство «Интерфакс-Украина».

По ее данным, должность заместителя главы НС продолжит занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года.

«Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года. На нем будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета», - отмечают в НАК.

В пресс-службе напоминают, что К.Споттисвуд в 1993-1998 гг. возглавляла регуляторный орган Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas), когда происходило разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в королевстве. На протяжении последних 20 лет приобрела существенный опыт на должности независимого директора в публичных и непубличных компаниях. Кроме того, работала экономистом в Королевском Казначействе Великобритании, Министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства.

Как сообщалось, в сформированный в конце 2017 года новый состав НС НАК входят: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин, Владимир Кудрицкий и Сергей Попик (все трое - Украина).

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина возглавила рейтинг Financial TimesУкраина возглавила рейтинг Financial Times
Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%Киевский городской совет планирует увеличить паевой взнос за землю для застройщиков до 4%
Главой набсовета "Нафтогаза" избрана Клэр Споттисвуд, - СМИГлавой набсовета "Нафтогаза" избрана Клэр Споттисвуд, - СМИ
Киевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутатКиевсовет намерен выделить 2,5 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь – депутат
Минфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривенМинфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривен
"Нафтогаз" реструктуризирует долги региональных теплоснабжающих предприятий под гарантии горсоветов"Нафтогаз" реструктуризирует долги региональных теплоснабжающих предприятий под гарантии горсоветов
НБУ советует начинать переговоры с МВФ о новой программеНБУ советует начинать переговоры с МВФ о новой программе
Глава Укрэксимбанка отказался войти в набсовет "Нафтогаза"Глава Укрэксимбанка отказался войти в набсовет "Нафтогаза"
Нужно ли в Украине платить налоги с биткоинов (и декларировать их): советы юристовНужно ли в Украине платить налоги с биткоинов (и декларировать их): советы юристов
Комиссия по ценным бумагам США озвучила советы для инвесторов ICO
Последние новости
Подгружаем последние новости