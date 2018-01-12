В Украине в обороте находится 361,5 миллиарда наличных гривен - НБУ

В Украине в обороте находится 361,5 миллиарда наличных гривен - НБУ

В Украине по состоянию на начало 2018 года в наличном обороте находятся 361,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает телеканал «112 Украина».

Как отметили в НБУ, по состоянию на 1 января в наличном обороте пребывали 2,98 млрд. шт. банкнот на суму 359,4 млрд. грн и 12,97 млрд. шт. монет на суму 2,07 млрд. грн. Сумма наличных средств в обороте на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Среди банкнот больше всего в обороте находилось купюр номиналом 200 и одна грн (19,94% и 18,36% соответственно). Среди монет - 10 и одна копейки (29,36% и 18,79% соответственно).

Согласно обнародованным данным, общее количество банкнот на душу населения составляла 70 шт., а разменных монет - 293 штуки.




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