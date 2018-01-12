НБУ ожидает укрепления курса гривны

Обвал национальной валюты - сезонный, заявили в Нацбанке.

НБУ ожидает укрепления курса гривны
Олег Чурий
Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке прокомментировали резкое снижение курса гривны в январе. Там считают, что это временное явление, а курс на конец 2018 будет лишь незначительно отличаться от уровня начала года.

"После перехода Украины на плавающий обменный курс гривны в 2015 году на валютном рынке наблюдается определенная сезонность. Уже третий год подряд в первые месяцы года растет спрос на валюту, в том числе со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на новый год, и одновременно снижаются ее поступления, в том числе со стороны аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке. Как следствие, в начале каждого года временно усиливается девальвационное давление на курс гривны", - приводятся на сайте регулятора слова замглавы НБУ Олега Чурия.

По его словам, эти сезонные факторы являются ключевой причиной усиления колебаний курса гривны на межбанковском валютном рынке с начала января. Сезонный спад деловой активности, преимущественно в аграрном секторе, приводит к сокращению поступлений валютной выручки от экспорта продовольственных товаров, в то время как на рынке есть повышенный спрос на валюту со стороны импортеров.

Национальный банк обещает смягчить влияние сезонных факторов путем продажи валюты на межбанке. С начала года НБУ продал 53,5 млн гривен.

"Вместе с тем Национальный банк подчеркивает, что действие временных факторов в начале года может быть нивелировано в течение остального года благодаря благотворному влиянию фундаментальных факторов, в том числе внешней ценовой конъюнктуры для товаров отечественного экспорта, как это было в 2017 году. Так, прошлый год Украина завершила с обменным курсом на уровне, который примерно равен курсу на начало года - курс гривны девальвировал за прошлый год лишь на 3%, несмотря на отдельные периоды усиленных колебаний", - заключили в регуляторе.

Курс пробил отметку 28,5 гривен за доллар и продолжает расти.


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