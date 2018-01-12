Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала

Очередная партия была поставлена в конце декабря.

Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала
Фото: malyshevplant.com

Украина в конце декабря обеспечила поставку в Таиланд новой партии основных боевых танков (ОБТ) "Оплот-Т", построенных на мощностях ГП Завод им. Малышева" (Харьков) в рамках заключенного в 2011 году контракта объемом свыше 240 млн долларов. Осталось отгрузить еще несколько машин, это произойдет до конца квартала.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Последняя в 2017 году партия боевых машин прошла стационарные и полевые испытания, вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря отправлена. По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", - заявил концерн.

Всего Украина должна была поставить 49 боевых машин. К концу ноября 2017 года, по данным СНБО, Украина поставила 36 танков. 10 декабря еще пять танков были доставлены в Таиланд.

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, Министерство обороны Украины в том же году заказало 10 танков "Оплот-М", однако в войска были поставлены два танка, а контракт был сорван по причине отсутствия финансирования в последующие годы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Блок рекламы


Похожие новости
Украина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕСУкраина за 10 дней выбрала годовую квоту на поставку меда и соков в ЕС
Украина отложила запрет на закупку "домашнего" молока у селянУкраина отложила запрет на закупку "домашнего" молока у селян
За год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларовЗа год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларов
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Украина за год увеличила импорт нефти почти втроеУкраина за год увеличила импорт нефти почти втрое
Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубовУкраина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубов
Украина стала лидером европейского импорта лыжУкраина стала лидером европейского импорта лыж
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Украина резко нарастила экспорт пиваУкраина резко нарастила экспорт пива
Последние новости
Подгружаем последние новости