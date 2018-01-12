Украина завершит поставки танков "Оплот" в Таиланд до конца квартала

Очередная партия была поставлена в конце декабря.

Фото: malyshevplant.com

Украина в конце декабря обеспечила поставку в Таиланд новой партии основных боевых танков (ОБТ) "Оплот-Т", построенных на мощностях ГП Завод им. Малышева" (Харьков) в рамках заключенного в 2011 году контракта объемом свыше 240 млн долларов. Осталось отгрузить еще несколько машин, это произойдет до конца квартала.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Последняя в 2017 году партия боевых машин прошла стационарные и полевые испытания, вся продукция была проверена заказчиком, получила соответствующие сертификаты и 27 декабря отправлена. По контракту с Таиландом заводу Малышева осталось сдать заказчику всего несколько боевых машин. На предприятии планируют завершить выполнение договоренностей в I квартале 2018 года", - заявил концерн.

Всего Украина должна была поставить 49 боевых машин. К концу ноября 2017 года, по данным СНБО, Украина поставила 36 танков. 10 декабря еще пять танков были доставлены в Таиланд.

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, Министерство обороны Украины в том же году заказало 10 танков "Оплот-М", однако в войска были поставлены два танка, а контракт был сорван по причине отсутствия финансирования в последующие годы.