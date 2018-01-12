Газотрейдеры ЕС меняют свою стратегию в Украине - Bloomberg

газ

Европейские газовые трейдеры, которые поставляют реверсный газ в Украину, могут потерять 1 миллиард долларов из-за решения Стокгольмского суда, обязывающее Украину покупать определенное количество газа у «Газпрома».

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg.

Суд уменьшил объем обязательной покупки газа у «Газпрома» в 10 раз: с 52 миллиардов кубических метров в 5 миллиардов. Однако возобновление закупок газа «Нафтогазом» у «Газпрома» все же повлияет на объемы реверса, уверено издание.

«Вечеринка уже не такая веселая для европейских газовых трейдеров и операторов трубопроводов, которые получали преимущества от реэкспорта роSSийского газа в Украину», — сказал аналитик Bloomberg Intelligence в Лондоне Эльчин Мамедов. Все же недавнее увеличение потребления газа ЕС, по мнению аналитика, смягчит удар для трейдеров.

В прошлом году Украина импортировала 14 миллиардов кубометров газа из ЕС, что сравнимо с объемами ежегодного потребления газа Бельгией.

Если предположить, что 5 миллиардов будет закуплено по средней цене импортного газа для Украины от прошлого октября, то компании могут потерять 1,2 миллиарда долларов в год из-за уменьшения реверса, говорится в статье.

Среди крупнейших поставщиков Украины в 2016 году была французская компания Engie SA, которая поставила более 3 миллиардов кубометров. Это был «рекордный год». В прошлом году продажа уменьшилась примерно на 40 процентов из-за роста конкуренции, сообщила изданию пресс служба компании.

«Так как «Нафтогаз» может покупать роSSийский газ в 2018 -2019, Engie усиливает стратегию продаж газа конечным потребителям в Украине, начатую в прошлом году», — заявили в компании.

Швейцарская Axpo Trading AG, еще один основной поставщик, находится в «процессе создания компании в Украине, чтобы иметь возможность торговать напрямую в Украине», — сообщила изданию пресс-служба компании.


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