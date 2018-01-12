В 2017 году сильнее всего подорожали баклажаны и арбузы

Рост цен на сырые продукты обеспечил основной вклад в потребительскую инфляцию.

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В 2017 году в Украине из-за неблагоприятных погодных условий сильно выросли цены на сырые продовольственные товары. Например, баклажаны подрожали на 207%, арбузы - на 150%, кабачки - на 120%. Это обеспечило основной вклад в потребительскую инфляцию.

Об этом говорится в пресс-релизе Национального банка, который попытался объяснить, почему инфляция составила 13,7%, хотя НБУ рассчитывал на 8% ± 2 п.п.

"Инфляция по итогам года отклонилась от цели главным образом из-за действия факторов, на которые Национальный банк не мог повлиять с помощью инструментов денежно-кредитной политики. Речь идет, прежде всего, о сокращении предложения отдельных видов товаров из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильной ситуации в животноводстве, росте мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания (в частности мясо-молочной группы). Также на росте цен сказались увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и быстрое восстановление потребительского спроса", - заявил НБУ.

Регулятор заявил, что отклонение фактических показателей инфляции от целевых ориентиров является неотъемлемой частью режима инфляционного таргетирования. Например, в Израиле с 2000 года инфляция отклонялась от цели в 74% случаев, в Польше в - 73%, в Чехии - в 65%.

НБУ объяснил, что на уровень инфляции повлияло также повышение производственных затрат и оживление потребительского спроса, в том числе из-за повышения минимальной заработной платы и пенсионных выплат. Также ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки (прежде всего молочные и мясные продукты) как следствие подорожания сырья, а также в ответ на значительные объемы экспорта отдельных продуктов питания (в том числе масла сливочного).

Высокими остались темпы роста цен и тарифов, регулируемых административно; а также цен на топливо в результате повышения цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлено в евро).