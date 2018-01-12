Фукс купил компанию, которой "Киевский метрополитен" должен 1,8 млрд грн

Подземка не рассчиталась за поставку 100 вагонов.

?Фукс купил компанию, которой "Киевский метрополитен" должен 1,8 млрд грн

Олигарх Павел Фукс с нового года стал единственным бенефициаром компании "Укррослизинг", которой "Киевский метрополитен" должен 1,8 млрд грн. Об этом сообщила Liga.net со ссылкой на изменения в едином реестре юридических лиц. Ранее эту компанию СМИ связывали с окружением Виктора Януковича и роSSийским государственным "Внешэкономбанком".

В 2009 году тогдашняя киевская власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн. Компания пыталась арестовать поставленные вагоны и счета КП "Киевский метрополитен".

В апреле 2017 года Высший хозсуд обязал КП выплатить почти 2 млрд гривен, заявленных компанией "Укррослизинг". Метрополитен выплатил в пользу "Укррослизинга" 140 млн гривен и через суды добилось списания 42 млн грн пени. В итоге, по подсчетам издания, у подземки остается долг перед компанией Фукса в 1,78 млрд грн (почти $50 млн).

Напомним, что в последние годы Фукс стал заметным игроком на украинском рынке. Он купил несколько газодобывающих компаний, ранее принадлежавших окружению Эдуарда Ставицкого и Юрия Бойко. Кроме того, вместе с Александром Онищенко он приобрел фирму Quickpace Limited, рассчитывая вернуть 157 млн долларов, конфискованные с ее счетов государством. Также Фукс вел переговоры о покупке столичного БЦ "Парус" у Вагифа Алиева и пытался приобрести Сбербанк.


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