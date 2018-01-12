СБУ пришла с обысками в IT-компанию Lucky Labs

Разработчик софта для онлайн-казино уже несколько лет интересует спецслужбу.

СБУ пришла с обысками в IT-компанию Lucky Labs
Фото: lucky-labs.com

IT-компания Lucky Labs (Киев) сообщила об обысках Службы безопасности Украины в своем офисе.

"Компания Lucky Labs вновь оказалась под давлением силовиков. Сегодня утром в нашем офисе в очередной раз начались обыски. Следователи Службы безопасности Украины без предоставления надлежащим образом оформленных юридических документов и с необоснованными обвинениями ворвались в наше помещение по улице Краковской, 3", - сказано в сообщении Lucky Labs.

Действия СБУ компания называет незаконными и отмечает, что они остановили все бизнес-процессы.

"Сейчас наши IT-специалисты заблокированы на своих рабочих местах, а доступ наших адвокатов к месту событий ограничен", - сказано в сообщении.

Напомним, обыски в Lucky Labs - не первые. В 2016 году СБУ объясняла их тем, что компания разрабатывает софт для онлайн-казино.


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