Гривна установила исторический антирекорд по отношению к евро
Курс гривны в Украине сегодня побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума.
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За сутки курс евро вырос сразу на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн, и установил новый исторический рекорд в 34,18 грн.
Прошлый рекорд евро составлял 34,04 грн и был зафиксирован в 2015 году.
Также к рекорду близится курс гривны к доллару. Сейчас 1 доллар США стоит 28,44 грн. Исторический рекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн.
Кроме того, гривна в шаге от психологического курса "2 к 1" по отношению к рублю. Сейчас за 10 роSSийских рублей дают уже 4,99 грн.
Напомним, ранее сообщалось, резкого обвала гривны не стоит ожидать, она будет постепенно обесцениваться.
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Финансы
12.01.2018 10:19