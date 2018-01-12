Гривна установила исторический антирекорд по отношению к евро

Курс гривны в Украине сегодня побил антирекорд. Украинская валюта по отношению к евро опустилась ниже исторического минимума.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на данные НБУ.

За сутки курс евро вырос сразу на 21 копейку, перешагнув психологическую отметку в 34 грн, и установил новый исторический рекорд в 34,18 грн.

Прошлый рекорд евро составлял 34,04 грн и был зафиксирован в 2015 году.

Также к рекорду близится курс гривны к доллару. Сейчас 1 доллар США стоит 28,44 грн. Исторический рекорд его дороговизны был установлен в феврале 2015 года - 30,01 грн.

Кроме того, гривна в шаге от психологического курса "2 к 1" по отношению к рублю. Сейчас за 10 роSSийских рублей дают уже 4,99 грн.

Напомним, ранее сообщалось, резкого обвала гривны не стоит ожидать, она будет постепенно обесцениваться.