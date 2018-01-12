"Мотор Сич" отдал управление над филиалом в ОРДО иностранной компании

Завод в Снежном формально остается в собственности "Мотор Сичи".

"Мотор Сич" отдал управление над филиалом в ОРДО иностранной компании
Фото: smz.donetsk.ua

Завод "Мотор Сич" отдал управление над свои филиалом в Снежном, который находится под контролем боевиков "ДНР", некой иностранной компании. Об этом заявил радио "Донбас.Реалии" почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев.

29 декабря на сайте завода появилось сообщение, что "Мотор Сич" с 20 декабря "утратило контроль над управлением активами обособленного подразделения Снежнянский машиностроительный завод", но предпринимает меры по обеспечению сохранности активов данного предприятия.

Богуслаев объяснил, что Снежнянский завод остался в собственности "Мотор Сичи". При этом завод передан в управление другой компании, так как "Мотор Сич" не может работать в ОРДО в соответствии с законами Украины.

"Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия "Мотор Сич"… Продукцию мы покупаем, но не через "границу" - наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране", - сказал почетный президент предприятия.

Он не уточнил, в какой стране зарегистрирована компания, которой передан в управление Снежнянский машиностроительный завод, но с "ДНР" имеет дело только РоSSия либо сепаратистские районы Грузии.

Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве лопаток и дисков газотурбинных двигателей.


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