История с криптовалютами точно плохо закончится, - Баффет
Американский предприниматель и миллиардер Уоррен Баффет заявил, что никогда не будет инвестировать в биткойны.
Баффет также уверен, что безумие вокруг криптовалют рано или поздно закончится плачевно.
В интервью CNBC американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет признал, что не понимает принципы криптовалютного рынка и поэтому не планирует проводить какие-либо операции с биткойнами и альткойнами. «У меня хватает проблем даже с тем, в чем я разбираюсь. Так что зачем мне открывать короткую или длинную позицию в сфере, о которой мне ничего неизвестно», — заметил предприниматель.
Биткойн-фьючерсы председателя холдинговой компании Berkshire Hathaway также не интересуют: «Мы ими не владеем, мы их не шортим, и мы никогда не откроем позиции по ним». Он также добавил, что не знает, как будет развиваться крипторынок и что именно с ним произойдет. Но Баффет не сомневается, что история закончится плохо. «Могу сказать с большой уверенностью, что криптовалюты ждет плохой конец».
«Если бы я мог купить пятилетний пут-опцион на каждую из криптовалют, то я бы с радостью так и сделал. Но в короткие позиции по ним я не вложил бы ни цента», — заключил Баффет.
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