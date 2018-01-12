Залізниця замовила новачку дизелю з «труби Медведчука» ще на 781 мільйон

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 9 січня за результатами тендерів уклала три угоди з ТОВ «Оптімусойл» про постачання дизельного палива на загальну суму 780,70 млн грн. Про це повідомляється у системі « Прозорро ».

У 2018 рік поставлять 30 тис т дизпалива виробництва Білорусі, Угорщини чи Росії по 26 090 грн. за тонну.

Це на 7% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr» , зараз становить 27 960 грн./т.

В угоді вказано, що палива має бути виготовлене не раніше вересня 2017 року, як і вимагалось у тендерній документації.

Гарантійний строк зберігання становить рік, забезпечення виконання договору – 5%.

Сума угод на 7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 836,25 млн грн.

ТОВ «Газтрим» Олександра Давидкіна не допустили до аукціонів, бо надані ним аналогічні договори з додатковими угодами і накладними нібито не підтверджували досвід виконання поставок в об’ємі не менше 10 тис грн.

Допущеними конкурентами стали ПП «Окко Контракт», ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і ТОВ «Август Пром».

Київський «Оптімусойл» у листопаді 2017 року вперше виграв дизельний тендер залізниці. Він був створений у 2014 р. під назвою «Масс Транс 55» і тоді належав швейцарській компанії «Глуско Енерджі» ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

Згодом «Масс Транс 55» перейменували в «Глуско Енерджі Україна» і, нарешті, в «Оптімусойл». Нині його засновником є Марина Степанюк, яка раніше була тільки директором фірми.

Нагадаємо, вищеназвана швейцарська «Glusco energy SA» володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.