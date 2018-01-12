Залізниця замовила новачку дизелю з «труби Медведчука» ще на 781 мільйон

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 9 січня за результатами тендерів уклала три угоди з ТОВ «Оптімусойл» про постачання дизельного палива на загальну суму 780,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У 2018 рік поставлять 30 тис т дизпалива виробництва Білорусі, Угорщини чи Росії по 26 090 грн. за тонну.

Це на 7% дешевше від середньої гуртової ціни на ринку, яка, за даними «EnKorr», зараз становить 27 960 грн./т.

В угоді вказано, що палива має бути виготовлене не раніше вересня 2017 року, як і вимагалось у тендерній документації.

Гарантійний строк зберігання становить рік, забезпечення виконання договору – 5%.

Сума угод на 7% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 836,25 млн грн.

ТОВ «Газтрим» Олександра Давидкіна не допустили до аукціонів, бо надані ним аналогічні договори з додатковими угодами і накладними нібито не підтверджували досвід виконання поставок в об’ємі не менше 10 тис грн.

Допущеними конкурентами стали ПП «Окко Контракт», ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» і ТОВ «Август Пром».

Київський «Оптімусойл» у листопаді 2017 року вперше виграв дизельний тендер залізниці. Він був створений у 2014 р. під назвою «Масс Транс 55» і тоді належав швейцарській компанії «Глуско Енерджі» ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, який є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна, представника України в Мінській тристоронній контактній групі.

Згодом «Масс Транс 55» перейменували в «Глуско Енерджі Україна» і, нарешті, в «Оптімусойл». Нині його засновником є Марина Степанюк, яка раніше була тільки директором фірми.

Нагадаємо, вищеназвана швейцарська «Glusco energy SA» володіє ТОВ «Глуско Україна», котре на початку року стало ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Як пише «EnKorr», компанія «Оптімусойл» близька до холдингу «Wexler», ексклюзивного оператора із відвантаження «трубопровідного» дизелю автомобільними партіями. Вона зареєстрована по пров. Музейному, 4 – в одному будинку з ТОВ «Креатив Трейдинг» Олексія Максименка. Останнє ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком, як і британську компанію «Wexler Global LP».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
Блок рекламы


Похожие новости
Маріупольський морпорт приховав ціни реконструкції причалу за 164 мільйони
Менеджер Сашка Януковича за 59 мільйонів поставить армії газ на чверть дешевше від «Нафтогазу»
Дорожники Вінниці купили позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйонДорожники Вінниці купили позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон
Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому
«Прокладка» поділила 380 мільйонів на причал в Миколаєві між офшорниками і коштовними голландцями
«Енергоатом» купив дешевші запчастини за 151 мільйон у французького виробника, але сам розмитнить і привезе їх в Україну
«СхідГЗК» замовив рідній фірмі «журилівців» газу на 139 мільйонів
«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні
Сєвєродонецькі енергетики замовили соратнику Кінаха капремонт котла за 51 мільйон
Госпіталь у Святогорську придбав китайський томограф за 39 мільйонів
Последние новости
Подгружаем последние новости