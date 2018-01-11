Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом

Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом

Польские сыры, импортируемые в Украину, при проверке оказались на 100% фальсификатом.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы.

В ведомстве жалуются, что импортеры, в том числе европейские, массово сбывают на украинском рынке неликвид.

"Украинцы ментально воспринимают импортное как качественное. А на самом деле проверенные нами польские сыры на 100% оказались фальсификатом. Вся продукция в разном процентном составе содержала жиры немолочного происхождения. Сопроводительной документации нет: ни паспорта качества, ни таможенной декларации, ни транспортной накладной. Все это контрабанда. Почему продукция незаконно попадает на наш рынок, это уже вопрос к службе безопасности", - заявил Максим Гончар, председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие".

Среди украинской продукции фальсификата обнаружили почти 50%, каждый год его становится все больше, добавил Гончар.

С апреля производителей продуктов питания будут проверять без предупреждения. Такую возможность государственные органы получат с началом действия закона № 2042-VIII "Государственный контроль, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных".

Сейчас же на проверки бизнеса наложен мораторий. Возможность проверить предприятие появляется, когда продукция помешала потребителю. Такую проверку должны согласовать Минэкономики, Минагрополитики и центральная регуляторная служба. На практике от жалобы до фактического визита инспекторов на производство проходит 5 месяцев.

Как сообщалось, в Житомирской области СБУ разоблачила механизм поставок фальсификата сливочного масла до детсадов и больниц.




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