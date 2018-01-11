Земля под Лукьяновским СИЗО в Киеве продаваться не будет – замминистра юстиции

Земля под Лукьяновским СИЗО в Киеве продаваться не будет, стоит задача построить новое СИЗО .

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал заместитель министра юстиции, ответственный за реформу пенитенциарной системы Денис Чернышов.

«Ни о какой продаже речь не идет. Идет поиск варианта строительства новых СИЗО повсеместно. У нас этот вопрос стоит очень остро, были замечания, как со стороны Генеральной прокуратуры, так и Комитета противодействия пыткам. Сейчас там проводят очередную инспекцию. В следственных изоляторах содержатся люди под следствием. У нас в Лукьяновском СИЗО 60% из 2500 человек - это люди, находящиеся под следствием. Де-юре они такие же граждане, как мы с вами. Но почему их позволительно содержать в ужасных условиях, для меня лично вопрос», - заявил эксперт.

По словам Д. Чернышова, поменять эту ситуацию - обязанность государства, но поскольку у государства нет средств, они сами ищут варианты, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

«Нужно финансирование, чтобы построить новое СИЗО . Мы нашли такой вариант в действующем законодательстве – это государственно-частное партнерство. Закон существует, но он довольно-таки пространный и работать с ним тяжело. Суть заключается в следующем - потенциальный инвестор должен взять на себя обязательство построить новое СИЗО за пределами городов. Мы будем работать максимально на то, чтобы вынести СИЗО за пределы городов. На самом деле задача стоит в том, чтобы построить новое СИЗО . Но будет оно в городе или за городом – неважно. Оно должно выдержать логистику, чтобы был проезд до городских судов. Все следственные изоляторы, как правило, находятся в центральных районах городов, в этом заключается концепт. Инвестор строит новое СИЗО , мы туда перевозим заключенных, а взамен, после ввода объекта в эксплуатацию, инвестор получает земельный участок под старым СИЗО», - отметил он.

Напомним, согласно прошлогодним данным заместителя министра юстиции Дениса Чернышова, одно из старейших СИЗО Украины – «Лукьяновское», условия содержания в котором давно оставляют желать лучшего, могут закрыть в ближайшее время.