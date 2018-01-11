Власти Киева признали незаконной стройку возле Ботсада

Сотрудники КП "Киевблагоустройство" демонтировали строительный забор.

Власти Киева запретили продолжать скандальное строительство на улице Мичурина, 44, которое входит в охранную зону возле Ботанического сада на Печерске.

Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org Фото: kiev.klichko.org

В четверг, 11 января, на месте строительства с инспекцией побывали мэр Киева Виталий Кличко, начальник столичной полиции Андрей Крищенко, прокурор Киева Роман Говда, после чего сотрудники КП "Киевблагоустройство" демонтировали строительный забор. Представитель застройщика в присутствии полиции пообещал, что работы будут остановлены.

Пресс-служба мэра Киева сообщила, что после обращений общественности была проведена проверка, которая подтвердила отсутствие у застройщика необходимых разрешений, строительных условий, проекта, документов на землю и согласований городской власти.

"Забор будет демонтирован, строительство - прекращено. И мы ждем от правоохранительных органов выводов по поводу этого строительства. Такой строительной анархии в столице не должно быть", - сказал Кличко журналистам возле стройки.

Коробка семиэтажного дома на Мичурина появилась почти вплотную к Национальному ботаническому саду имени Гришко НАН Украины. Но согласно постановлению Верховной Рады от 13 января 2009 года, территория вокруг Ботсада считается охранной. Выделять земельные участки на расстоянии до 200 метров от границ Ботанического сада запрещено.

Напомним, что сегодня ночью общественному активисту, который принимал активное участие в протестах против строительства на Мичурина, сожгли автомобиль.