Коломойский повторно заблокировал forensic audit Приватбанка

Новый иск против государства подан в Одессе.

Коломойский повторно заблокировал forensic audit Приватбанка
Фото: Макс Левин

Киевский районный суд Одессы 4 января открыл производство по иску Игоря Коломойского о защите чести и достоинства и в качестве обеспечительной меры заблокировал проведение forensic audit Приватбанка.

Издание FinBalance пишет, что Коломойский судится с одесской телекомпанией "АРС" (именно поэтому дело слушается в Одессе), Нацбанком, Минфином, Приватбанком, детективным агентством Kroll Associates U.K. Limited, юридической фирмой "Астерс", юридической фирмой Hogan Lovells International LLP, консалтинговой фирмой "Астерс Консалт", консалтинговой фирмой AlixPartners Services UK LLP.

Эти фирмы были наняты в рамках расследования выведения средств из Приватбанка. Однако райсуд Одессы в качестве обеспечительной меры запретил им выполнять любые положения любых договоров, которые подписаны с государством и которые могут касаться Коломойского или затрагивать его интересы. Государству в свою очередь запрещено оплачивать услуги нанятых компаний "до решения данного спора по сути".

Всем фигурантам иска запрещено совершать любые действия с использованием персональных данных Коломойского в любых документах в Украине и за рубежом, передавать их другим лицам, а также собирать, копировать и распространять любые документы, которые содержат эти данные.

Напомним, что в середине декабря 2017 года аналогичные ходатайства Коломойского удовлетворил Соломенский районный суд Киева. Позже один из фигурантов дела в том же суде отменил обеспечительные меры, и власти считают, что постановление Соломенского райсуда, блокировавшее forensic audit, утратило силу.


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