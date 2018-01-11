Лондонский арбитраж в 2017 году обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком"
СКМ подала апелляцию.
Лондонский арбитраж 26 июня 2017 года обязал СКМ заплатить $760 млн за "Укртелеком" предыдущему покупателю - Raga Establishment Ltd (прежнее название - Epic Telecom Invest Ltd). Именно после этого решения последовала заморозка активов Рината Ахметова Окружным судом Никосии.
Об этом говорится в материалах дела, полученных изданием
Из судебного решения следует, что переговоры между Raga и СКМ по поводу "Укртелекома" начались в августе 2012 года, спустя чуть больше года после приватизации компании. Согласно доводам СКМ, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме".
СКМ также заявил в суде, что 100%-ным владельцем "Укртелекома" был Дмитрий Фирташ. Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Денис Горбуненко, а Фирташ был только кредитором.
В 2013 году сделка стоимостью $860 млн состоялась. СКМ заплатил $100 млн, но потом оплата была остановлена. По версии ответчика, СКМ только после покупки удалось провести аудит "Укртелекома", и выяснилось, что предыдущий владелец не выполнял свои инвестобязательства перед государством. Компания на протяжении пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государство сеть спецсвязи. Кроме того, в корпорации выяснили, что сама приватизация была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.
Поэтому СКМ решила не платить Raga последующие транши по сделке и выдвинула встречные требования - разорвать договор о покупке и вернуть первый транш за "Укртелеком".
Однако арбитраж поддержал требования Raga по выплате денег.
Корпорация Ахметова подала апелляцию на решение лондонского суда. Рассматриваться она будет в 2018 году.
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