Марокко стало главным покупателем украинского масла

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Производителям Украины в 2017 году посчастливилось нарастить экспорт сливочного масла на зарубежные рынки, а еще сократить объемы импорта этого продукта.

Об этом пишет UBR.

Как рассказали в ГФС, в прошлом году наши производители продали 30,4 тыс. тонн сливочного масла — в 2,5 раза больше, чем в 2016 году, тогда было продано всего 12 тыс. тонн.

Фискалы уточнили, что в денежном выражении продажи в 2017 году выросли в 3,5 раза: $129,9 млн в 2017 году, отметим в 2016 — $37,5 млн.

ТОПовыми покупателями этого продукта в 2017 году стали Марокко (21% от всего объема), Турция (19% от общего объема) и Нидерланды (8%).

Также Украина сократила импорт масла на 31%: 751 тонн в 2017 году против 1,1 тыс. тонн в 2016, при этом стоимость импортируемого увеличилась с $3,8 млн до $4,5 млн.

ТОПовые страны, где Украина закупалась в 2017 году – это Нидерланды (45% от всего объема), Германия (18%) и Франция (15%).


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