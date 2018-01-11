Прокуратура хоче відібрати у чиновника часів Черновецького приміщення фонтану на Хрещатику

Прокуратура хоче відібрати у чиновника часів Черновецького приміщення фонтану на ХрещатикуКиївська місцева прокуратура №7 через суд намагається витребувати у ТОВ «Фонтан Плюс» допоміжні (технічні) приміщення фонтану на вул. Хрещатик, 25 площею 246 кв м та повернути майнові права територіальній громаді Києва. Про це свідчить ухвала Господарського суду м. Києва від 2 січня та повідомлення прокуратури.

У 2009 році Бориспільський міськрайонний суду незаконно відчужив приватній фірмі технічні приміщення фонтану, які у подальшому неодноразово були перепродані. Водночас Київрада та КМДА не приймали рішень щодо відчуження або приватизації цієї нерухомості. Тому прокуратура звернулася до суду, щоб повернути допоміжні приміщення, вартість яких становить понад 3 млн грн.

Правоохоронці вважають, що існує висока вірогідність того, що в ході розгляду справи можливе подальше відчуження спірного майна та держреєстрація права власності за іншими особами, що значно ускладнить або навіть унеможливить повернення приміщень. Тому вони звернулися до суду з заявою заборонити держреєстраторам прав на нерухоме майно та органам держреєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо приміщень. Суд заяву задовольнив. За даними прокуратури, на допоміжні приміщення фонтану накладено арешт.

Наразі ТОВ «Фонтан Плюс» записано на Романа Лукаржевського. Заснувала фірму у 2005 році Регіна Беганська, а першим директором був Максим Бут.

Беганська та Бут пов’язані з Олексієм Самохіним, який з 2008 по 2010 рр. працював першим заступником начальника Головного управління містобудування та архітектури КМДА, а також секретарем містобудівної ради. Тобто у період, коли Києвом керував Леонід Черновецький. Тоді ж Самохін був і депутатом Київради.

Беганська та Самохін разом керували політичної партією «Авто-Майдан», яка не має відношення до відомого «Автомайдану», і в подальшому була перейменована на партію «Побратими». Крім того Беганська заснувала ТОВ «Бетоніндустріяпроект», де Самохін був заступником директора.

Бут під час останніх виборів до Київради балотувався від партії «Авто-Майдан», керівником і першим номером якої був Самохін. Місцем роботи Бут вказав ТОВ «Київські ярмарки», яке заснувало вже згадане ТОВ «Бетоніндустріяпроект».

ТОВ «Фонтан Плюс» зареєстроване у Києві на вул. Ярославській, 32/33. За цією ж адресою прописані партія «Побратими» (колишня «Авто-Майдан»), «Бетоніндустріяпроект» та інші фірми та організації Самохіна. Зокрема Адвокатське бюро «Олексія Самохіна», ТОВ «Бетон індустрія проект», БО «МБФ «Атлант».


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