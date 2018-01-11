Нью-Йорк подал в суд на пять нефтяных компаний

Нефтяные компании выступили с негативной оценкой судебного иска.

Нью-Йорк

Нью-Йорк подал в суд на нефтяные компании BP, Exxon Mobile, Chevron, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell из-за их влияния на изменение климата.

Как сообщается на сайте администрации Нью-Йорка, город потребовал возместить убытки, которые он понесет при защите жителей от последствий глобального потепления.

В сообщении говорится, что речь идет о миллиардах долларов. Власти города планируют потратить их на береговую охрану, совершенствование инфраструктуры водоснабжения и канализации, а также на программы по здравоохранению, которые смогут защитить жителей от воздействия высокой температуры. Нью-Йорк уже выделил на это $20 млрд.

Мэрия со ссылкой на "недавно обнародованные документы" сообщила, что компании знали о влиянии сжигания топлива на климат и "ожидаемых изменениях климата как минимум с 1980 года", однако продолжали отрицать это, поскольку их цель - получить прибыль.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подчеркнул, что городские пенсионные фонды откажутся от инвестиций в нефтегазовые и угольные компании. Объем их активов составляет $189 млрд. У фондов - около $5 млрд в более чем 190 компаниях, связанных с ископаемыми видами топлива.

Представитель компании Shell Кертис Смит отметила, что проблему нужно решать путем государственной политики и культурных преобразований, которые обеспечат низкий уровень выброса углерода, а не судами. Представитель Chevron Брэйден Реддал также сказал, что проблему не решит иск в суд. В Exxon Mobil заявили, что сокращение выброса парниковых газов - действительно важная проблема, однако также выступили с негативной оценкой иска. ConocoPhillips отказалась комментировать иск, а в BP не смогли оперативно предоставить комментарий.