?ГФС разъяснила новые правила ввоза товаров физлицами из-за границы

Изменения касаются только НДС, правила уплаты пошлины по ставке 10% не менялись.

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Государственная фискальная служба в четверг опубликовала комментарий, в котором разъяснила новые правила налогообложения товаров, которые ввозятся физическими лицами на таможенную территорию Украины в ручной поклаже или сопроводительном багаже.

Как сообщает пресс-служба ГФС, изменения касаются только НДС, правила уплаты ввозной пошлины по ставке 10% не менялись.

Чтобы избежать необходимости платить налог на добавленную стоимость, вес ввозимого груза не должен превышать 50 кг, а его суммарная стоимость - 50 евро (если человек въезжает в страну менее чем через 24 часа после выезда) или 500 евро (если человек въезжает в страну больше чем через 24 часа после выезда). Если стоимость груза превышает 500 евро, то НДС придется платить. Базой налогообложения будет та часть стоимости, которая превышает 500 евро, с учетом пошлины.

Воспользоваться этой нормой можно не чаще одного раза на протяжении 72 часов. В противном случае НДС тоже придется платить, но при этом базой налогообложения будет та часть стоимости, которая превышает 50 евро, с учетом пошлины.

Мониторить соблюдение временных ограничений будут должностные лица таможен Государственной фискальной службы. Сотрудники Госпогранслужбы в свою очередь обязаны информировать таможенников о лицах, которые въезжают в страну чаще одного раза в сутки.

Правила налогообложения товаров, которые ввозятся физлицами через воздушные пункты пропуска, не менялись. Беспошлинный порог составляет 1000 евро.

Напомним, что новые правила были введены законом №2245-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году". 10 января возмущенные этими изменениями "челноки" блокировали пункты пропуска на границе с Польшей.