В центре Парижа из отеля Ritz украли ювелирных изделий на 4 миллиона евро (ВИДЕО)

В центре Парижа из отеля Ritz украли ювелирных изделий на 4 миллиона евро (ВИДЕО)

Вооруженные грабители похитили ювелирных изделий на миллионы евро из магазина в знаменитом отеле Ritz в Париже.

Об этом сообщает La Parisien.

Пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля в 18:30 по местному времени. Они разбили несколько витрин в торговой галерее гостиницы, забрав ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.

Сотрудники отеля вызвали полицию, и правоохранителям удалось задержать трех преступников. Сообщается, что всем задержанным около 20 лет, и они уже ранее привлекались к ответственности за ограбление.

Двое преступников сбежали с награбленным, полиция продолжает их поиски. Стоимость украденных ювелирных изделий превышает 4 млн евро.

Роскошный пятизвездочный отель Ritz находится в историческом районе Парижа на правом берегу реки Сена. Рядом находится здание Министерства юстиции Франции.

Three arrested, two at large following armed robbery at the Ritz Hotel in Paris; no one injured, police say. https://t.co/LJVV8fQkoE pic.twitter.com/Ph3eRWU3O4 — ABC News (@ABC) 10 січня2018 р.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фондаМинфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Беглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежомБеглые олигархи из окружения Януковича намерены выкупить его активы за рубежом
В Великобритании предлагают ввести "налог на латте"В Великобритании предлагают ввести "налог на латте"
Блок рекламы


Похожие новости
На ремонт Центрального хранилища НБУ потратят 2,5 миллиона гривен
После Рождества евро в киевских обменниках продают по 34,1 гривныПосле Рождества евро в киевских обменниках продают по 34,1 гривны
Украина стала лидером европейского импорта лыжУкраина стала лидером европейского импорта лыж
Евросоюз обжалует в ВТО запрет ввоза свинины в РФЕвросоюз обжалует в ВТО запрет ввоза свинины в РФ
Наличный курс евро в Украине достиг отметки 34,43 гривныНаличный курс евро в Украине достиг отметки 34,43 гривны
Google вывела в офшоры 16 миллиардов евро - BloombergGoogle вывела в офшоры 16 миллиардов евро - Bloomberg
В ЕС за год потратили 395 миллиардов евро на одежду и обувьВ ЕС за год потратили 395 миллиардов евро на одежду и обувь
В Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколадаВ Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколада
Каталония потеряла около 1 миллиарда евро за попытку отделения от ИспанииКаталония потеряла около 1 миллиарда евро за попытку отделения от Испании
ЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в УкраинеЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости