В центре Парижа из отеля Ritz украли ювелирных изделий на 4 миллиона евро (ВИДЕО)

Вооруженные грабители похитили ювелирных изделий на миллионы евро из магазина в знаменитом отеле Ritz в Париже.

Об этом сообщает La Parisien .

Пять мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля в 18:30 по местному времени. Они разбили несколько витрин в торговой галерее гостиницы, забрав ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.

Сотрудники отеля вызвали полицию, и правоохранителям удалось задержать трех преступников. Сообщается, что всем задержанным около 20 лет, и они уже ранее привлекались к ответственности за ограбление.

Двое преступников сбежали с награбленным, полиция продолжает их поиски. Стоимость украденных ювелирных изделий превышает 4 млн евро.

Роскошный пятизвездочный отель Ritz находится в историческом районе Парижа на правом берегу реки Сена. Рядом находится здание Министерства юстиции Франции.