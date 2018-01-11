Получатель безусловного основного дохода в Финляндии назвал главное достоинство системы

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Уже год в Финляндии длится эксперимент с безусловным основным доходом.

До конца 2018 года 2000 безработных граждан будут ежемесячно получать по €560 без каких-либо обязательств. Участники эксперимента осознали первые достоинства новой системы.

Так, они могут устроиться на работу и сохранить при этом свои пособия. Но главным преимуществом оказалось снижение влияния бюрократии на жизнь людей.

Введение БОДа в Финляндии обсуждали последние 20 лет, рассказал CNBC исследователь Управления социального страхования Финляндии (Kela) Миска Симанаинен. В 2016 году правительство страны решило проверить, как безусловные выплаты вне традиционной системы соцгарантий повлияют на безработных граждан.

Ежемесячные выплаты в размере €560 начали выплачивать в январе 2017 года. Для эксперимента отобрали 2000 безработных граждан. Новые пособия заменили им старые соцгарантии, но при этом освободили от многих обязательств. Так, получатели БОДа могут устроиться на работу и при этом не лишатся своих выплат. По замыслу Kela, такой формат поможет избежать так называемой «ловушки бедности», при которой люди предпочитают сидеть на надежном пособии вместо того, чтобы устраиваться на работу.

Также новая форма соцгарантий должна повлиять на бюрократию в стране. Эффект уже ощутил один из получателей БОДа в Финляндии Мика Руусунен. «Я не привык к такой бюрократической свободе», — отметил он. Руусунена удивляет возможность распоряжаться деньгами без каких-либо ограничений и без уплаты налогов.

Во время эксперимента Руусунен устроился на работу в ИТ-компанию, но это никак не повлияло на его безусловный доход. При этом он отметил, что БОД в Финляндии позволяет людям более охотно устраиваться на неполный рабочий день или на работу с низкой зарплатой. Руусунен считает, что от этого выигрывают все. Хотя многие эксперты с этим не согласны.

В июле New York Times раскритиковала программу Kela. По мнению авторов статьи, финский БОД не имеет никакого отношения к борьбе с неравенством и нищетой. Более того, эксперимент в Финляндии поощряет прекарный труд, то есть неполную занятость и работу на фрилансе. Впрочем, сами организаторы эксперимента в Kela открыто говорят, что хотят проверить, будут ли получатели БОДа чаще соглашаться на разовую работу или неполный рабочий день.


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