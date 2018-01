В Китае могут запретить майнинг. В стране расположено до 80% мощностей по «добыче» биткоинов

В сентябре прошлого года власти Китая запретили компаниям и частным лицам проводить ICO. В начале этого года, по данным The Wall Street Journal, правительство планирует запретить майнинг в стране. , пишут AIN.UA

Речь идет об обращении от имени Leading Group of Internet Financial Risks Remediation — госагентства, занимающегося изучением финансовых рисков в интернете, которое стало инициатором такой идеи.

Notice from China special rectification on risks in Internet Finance department to local government to make a plan before Jan 10th — “ lead mining factories quit gradually” #btc #bitcoin #BitcoinMining with Central Bank official Chop. Prepare for the roller coaster!!!! pic.twitter.com/OLv8j1veHb