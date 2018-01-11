В Китае могут запретить майнинг. В стране расположено до 80% мощностей по «добыче» биткоинов

В сентябре прошлого года власти Китая запретили компаниям и частным лицам проводить ICO. В начале этого года, по данным The Wall Street Journal, правительство планирует запретить майнинг в стране. , пишут AIN.UA

«Представители государственных агентств, опасаясь финансовых рисков, выпустили на прошлой неделе обращение к местным властям с призывом заняться прекращением деятельности, в ходе которой «майнят» криптовалюты», — сообщается в материале.

Речь идет об обращении от имени Leading Group of Internet Financial Risks Remediation — госагентства, занимающегося изучением финансовых рисков в интернете, которое стало инициатором такой идеи.

Notice from China special rectification on risks in Internet Finance department to local government to make a plan before Jan 10th — “ lead mining factories quit gradually” #btc #bitcoin #BitcoinMining with Central Bank official Chop. Prepare for the roller coaster!!!! pic.twitter.com/OLv8j1veHb

— ? (@cryptovenus) January 5, 2018

Группа сама по себе не контролирует использование электроэнергии в стране, но это — влиятельный политический игрок, возглавляемый заместителем управляющего Народного банка Китая Паном Гоншеном. Представители группы на местах должны отчитываться о прогрессе по устранению майнеров в своем регионе каждый месяц.

Многие майнеры, особенно в Китае, как раз и стараются расположить производство по добыче криптовалют в местностях с дешевой электроэнергией. Иногда майнеры становятся партнерами местных властей, получая дешевое электричество в обмен на часть заработка. Ранее мы писали о том, как устроены такие биткоин-фермы в Китае. Цены на электрику в стране и правда невысокие: со скидкой $0,03 за кВт?ч, оптовые — $0,06 за кВт?ч, для промышленности — $0,13 за кВт?ч.

При этом, по данным аналитиков Bloomberg New Energy Finance, в этой стране располагается до 75% всех мощностей по добыче биткоинов в мире. По оценкам Chainalysis Inc., эта доля даже выше — до 80%.


Ольга Карпенко, AIN


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