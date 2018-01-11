Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 4 січня за результатами тендеру замовила ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» вантажних напіввагонів на 299,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Компанія «Максмед Інтернешнл» не оскаржувала даний тендер в АМКУ.

До липня 2018 року поставлять 250 вантажних чотиривісних напіввагонів моделі 12-783 вантажопідйомністю 70 т 2017-2018 років виготовлення за ТУ У 30.2-05763814-203:2014 по 1,20 млн грн.

Це дорівнює листопадовій ціні від ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод», на 1% дешевше за очікувану ціну відміненого в липні тендеру та на 20% дорожче за очікувану ціну відмінених у лютому тендерів.

Наприкінці 2016 року вагони від різних постачальників коштували на чверть дешевше – 951 тис грн.

Причому торік екс-замдиректора «Укрзалізниці» Анатолій Лашко вказував на неадекватність закупівельної ціни якості вагонів від українських виробників. На його думку, більш дорогі і якісні «інноваційні» вагони є економічно вигіднішими від застарілих звичайних вагонів, які тоді купувала «Укрзалізниця».

Гарантійний термін експлуатації становить три роки (210 тис км) на весь напіввагон і 11 років на несучу металоконструкцію рами і кузова. Термін служби напіввагона – 22 роки.

Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 1% його вартості.

Ціна угоди на 1 500 грн., або 0,0005% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом було ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Членом наглядової ради цього підприємства і власником 10% його акцій є Альона Лебедєва, донька екс-міністра оборони Павла Лєбєдєва. Також по 31% акцій володіють голова наглядової ради Сергій Лазарев і секретар голови наглядової ради Віктор Распорський. Ще 21% записано на ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап».

Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), «AS Skinest Finants» та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Британія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.


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