Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому
Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 4 січня за результатами тендеру замовила ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» вантажних напіввагонів на 299,94 млн грн. Про це повідомляється у системі
Компанія «Максмед Інтернешнл» не оскаржувала даний тендер в АМКУ.
До липня 2018 року поставлять 250 вантажних чотиривісних напіввагонів моделі
Це дорівнює листопадовій ціні від ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод», на 1% дешевше за очікувану ціну відміненого в липні тендеру та на 20% дорожче за очікувану ціну відмінених у лютому тендерів.
Наприкінці 2016 року вагони від різних постачальників коштували на чверть дешевше – 951 тис грн.
Причому торік екс-замдиректора «Укрзалізниці» Анатолій Лашко вказував на неадекватність закупівельної ціни якості вагонів від українських виробників. На його думку, більш дорогі і якісні «інноваційні» вагони є економічно вигіднішими від застарілих звичайних вагонів, які тоді купувала «Укрзалізниця».
Гарантійний термін експлуатації становить три роки (210 тис км) на весь напіввагон і 11 років на несучу металоконструкцію рами і кузова. Термін служби напіввагона – 22 роки.
Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 1% його вартості.
Ціна угоди на 1 500 грн., або 0,0005% нижча від очікуваної вартості закупівлі.
Єдиним конкурентом було ПрАТ «Верхньодніпровський машинобудівний завод», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Членом наглядової ради цього підприємства і власником 10% його акцій є Альона Лебедєва, донька екс-міністра оборони Павла Лєбєдєва. Також по 31% акцій володіють голова наглядової ради Сергій Лазарев і секретар голови наглядової ради Віктор Распорський. Ще 21% записано на ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап».
Акціонерами Крюківського заводу є фірми «OW Capital Management GmbH» (Австрія), «AS Skinest Finants» та «Osauhing Delantina» (Естонія), «Transbuilding Service Limited» (Британія). Основним власником вважається його директор Володимир Приходько.
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