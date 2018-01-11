Нефть марки Brent торгуется на уровне 69,09 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром упали в цене до 69,09 доллара за баррель.

Об этом сообщает « УНН » со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:12, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,16%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,48 доллара за баррель, потеряв 0,14%.

Напомним, что Украина сократила добычу нефти на 4%.