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2018-01-11
Нефть марки Brent торгуется на уровне 69,09 долларов за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром упали в цене до 69,09 доллара за баррель.
Об этом сообщает «
По данным издания по состоянию на 8:12, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,16%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,48 доллара за баррель, потеряв 0,14%.
Напомним, что Украина сократила добычу нефти на 4%.
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