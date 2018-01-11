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2018-01-11
Доллар снова поднялся в цене
На сегодня 11 января официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн /долл.
Об этом сообщается на сайте регулятора
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 января установлены на таком уровне:
0,498100 грн за роSSийский рубль;
38,312747 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 10 января, курс всех валют увеличился.
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