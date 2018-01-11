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Доллар снова поднялся в цене На сегодня 11 января официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн /долл. Об этом сообщается на сайте регулятора Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 января установлены на таком уровне: 28,328813 грн за доллар; 33,971913 грн за евро; 0,498100 грн за роSSийский рубль; 38,312747 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 10 января, курс всех валют увеличился.

golos.ua

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