Доллар снова поднялся в цене

Доллар снова поднялся в цене

На сегодня 11 января официальный курс гривны установлен на уровне 28,32 грн /долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 января установлены на таком уровне:

28,328813 грн за доллар;

33,971913 грн за евро;

0,498100 грн за роSSийский рубль;

38,312747 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 10 января, курс всех валют увеличился.




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