РАЕС розіграла третину мільярда за допомогою фірми з орбіти екс-начальника «Енергоатому»

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» робіт на енергоблоці №3 на 366,54 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2018 року модернізують систему нормальної експлуатації важливої для безпеки реакторного відділення (СНЕ ВБ РВ), керуючі системи безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів, розподільчі пристрої 0,4 кВ та кабельне господарство СНЕ ВБ РВ. На електромонтажні роботи піде 315,45 млн грн., на обладнання – 31,19 млн грн., на пусконалагодження – 19,90 млн грн. Гарантійний строк на роботи складає два роки.

Субпідрядник КВП МУ №13 «Електропівденьзахідмонтаж» виконає електромонтажних робіт на 12 млн грн., а ПрАТ «Техенерго» – пусконалагоджувальних робіт на 1,36 млн грн.

За специфікацією, маркувальний принтер Partex Pro Mark Т-1000С у невідомій комплектації коштує 274 тис грн.

За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у 2017 році ТОВ «Мікроприлад» імпортувало через «Partex Marking Systems Sp.Z o.o.» (Польща) японські принтери Promark-T1000C у невідомій комплектації по $1 085-1 188, що нині дорівнювало би 31-34 тис грн.

Крім того, восени новий прилад продавався на сайті «Olx» за 47 тис грн.

У Росії цю модель можна знайти у продажу за 122 тис руб. , або 60 тис грн. за комплект у складі самого принтера, чорною фарбувальної стрічки 40 м, направляючої для профілів, блоку і проводу живлення, USB-кабелю, софту WinSign і сумки для носіння.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 305,59 млн грн.

Власником Кузнецовського налагоджувально-монтажного підприємства «Електропівденмонтаж» зі статутним капіталом 4 395 грн. є Олексій Шкабой.

Воно неодноразово вигравало тендери атомників у нинішнього єдиного конкурента – фірми зі схожою назвою ПрАТ «Електропівденмонтаж-10».

Наглядову раду «Електропівденмонтаж-10» очолює Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.

У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом зі своїм головним акціонером – латвійською «Амто Технолоджи» («AMTO Technology») британки Ніни Браун-Кузін – заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.

У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.

Поліція підозрює службових осіб «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Із жовтня нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.