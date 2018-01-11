РАЕС розіграла третину мільярда за допомогою фірми з орбіти екс-начальника «Енергоатому»
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 12 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ Кузнецовське налагоджувально-монтажне підприємство «Електропівденмонтаж» робіт на енергоблоці №3 на 366,54 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2018 року модернізують систему нормальної експлуатації важливої для безпеки реакторного відділення (СНЕ ВБ РВ), керуючі системи безпеки із заміною уніфікованого комплексу технічних засобів, розподільчі пристрої 0,4 кВ та кабельне господарство СНЕ ВБ РВ. На електромонтажні роботи піде 315,45 млн грн., на обладнання – 31,19 млн грн., на пусконалагодження – 19,90 млн грн. Гарантійний строк на роботи складає два роки.
Субпідрядник КВП МУ №13 «Електропівденьзахідмонтаж» виконає електромонтажних робіт на 12 млн грн., а ПрАТ «Техенерго» – пусконалагоджувальних робіт на 1,36 млн грн.
За специфікацією, маркувальний принтер Partex Pro Mark Т-1000С у невідомій комплектації коштує 274 тис грн.
За даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у 2017 році ТОВ «Мікроприлад» імпортувало через «Partex Marking Systems Sp.Z o.o.» (Польща) японські принтери Promark-T1000C у невідомій комплектації по $1 085-1 188, що нині дорівнювало би 31-34 тис грн.
Крім того, восени новий прилад продавався на сайті «Olx» за
У Росії цю модель можна знайти у продажу за
Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 305,59 млн грн.
Власником Кузнецовського налагоджувально-монтажного підприємства «Електропівденмонтаж» зі статутним капіталом 4 395 грн. є Олексій Шкабой.
Воно неодноразово вигравало тендери атомників у нинішнього єдиного конкурента – фірми зі схожою назвою ПрАТ «Електропівденмонтаж-10».
Наглядову раду «Електропівденмонтаж-10» очолює Сергій Вікторов, який раніше був заступником директора «Енергоатому» з контрольно-ревізійної роботи.
У 2001 р. «Електропівденмонтаж-10» разом зі своїм головним акціонером – латвійською «Амто Технолоджи» («AMTO Technology») британки Ніни Браун-Кузін – заснували ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс», яким володіють і досі. Директором цієї фірми від заснування й до серпня 2011 р. був Сергій Череповський, відомий як бізнес-партнер Андрія Коврижкіна, чий батько Юрій Коврижкін очолював «Енергоатом» у 2008 р., а до того багато років був віце-президентом і першим віце-президентом держпідприємства.
У 2004-2011 рр. Коврижкін і Череповський були співвласниками ТОВ «ВТФ-АСС», а в 2005-2008 рр. Череповський керував ще однією фірмою Коврижкіна – «АСС-Інвест». Крім того, у березні 2016 року Вікторов і Череповський заснували однойменне ТОВ «Електропівденмонтаж-10» разом з Ігорем Бурносом.
Поліція підозрює службових осіб «Електропівденмонтаж-10» у заволодінні 1,8 млн грн. державних коштів під час виконання робіт на ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Із
|Найменування обладнання
|Найменування з/к, креслення, ГОСТ, ТУ, ДСТУ
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт. із ПДВ
|Шафа формування сигналів ШФС УЯИШ.469114.409
|152-183-ТВ-ЦТАВ
|2
|3 003 206
|Місце робоче автоматизоване математичної моделі ПТК СНЕ
|УЯИШ.466947.077
|2
|2 405 504
|Пульт керування БЩК УЯИШ.301433.042
|152-184-ТВ-ЦТАВ
|2
|2 190 960
|Комплект монтажних частин УЯИШ.466941.261
|УЯИШ.468263.035.ТЗ
|1
|1 815 984
|Шафа дистанційного управління ШДУ УЯИШ.469114.171-01
|152-183-ТВ-ЦТАВ
|1
|1 305 401
|Комплект шлейфів УЯИШ.466949.617
|УЯИШ.468263.035.ТЗ
|1
|1 104 907
|Шафа проміжних клемників ШПК-21 УЯИШ.469114.449
|152-183-ТВ-ЦТАВ
|1
|524 274
|Шафа проміжних клемників ШПК-22 УЯИШ.469114.454
|152-183-ТВ-ЦТАВ
|1
|524 274
|Принтер маркувальний Pro Mark Т-1000С у комплекті
|Импорт.Nisca Corporation.Япония
|1
|273 954
|Джгут ДТ-4-41-10 L-17,5
|152-186-ТВ-ЦТАВ
|1
|172 158
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-3-150-Г
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|4
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-120-Г
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|1
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-1-120-Г
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|1
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-180-Г
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|2
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-1-150-Г
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|1
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-0-0-150-Г
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|1
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-150-В
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|1
|148 962
|Вимірювач рівня оливи ИУМ-1-Д-2-250-В
|АЭЧА-ИУМ 00.00.000
|1
|148 962
|Газоаналізатор водню АГ0012
|ТУ 25-7352.0001
|3
|123 870
|Датчик тиску «Сафір»-2637АС-П-02-УХЛ3.1 *(+5+80)-0,5-10кПа-42-50-1560mm-Р-Ф-І
|ТТ-П.0.03.005-15
|1
|62 046
|Датчик тиску «Сафір»-2637 АС-П-02-УХЛЗ.1 *(+5+80)-0,5-10,0 кПа-42-50-1250ШШ-Р-Ф-І
|ТТ-П.0.03.005-15
|1
|61 662
|Блок перемикання режимів та індикації БПРІ-01/4 АС з блоком живлення
|152-187-ТВ-ЦТАВ
|46
|32 130
|Блок перемикання режимів та індикації БПРІ-01/1 АС з блоком живлення
|152-187-ТВ-ЦТАВ
|46
|32 130
|Сигналізатор течі СТ1 5-7 кгс/см2
|152-185-ТВ-ЦТАВ
|6
|30 600
|Датчик тиску «Сафір»-2160 АС-П-02- УХЛ3.1 *(+5+80)- 0,5-100kgf/cm2-42-H33-P-Ф-І
|ТТ-П.0.03.005-15
|18
|22 459
|Датчик тиску «Сафір»-2150АС-П-02 УХЛЗ.1 *(+5+80)-0,5-4kgf/cm2-42-H33-P-Ф-I
|ТТ-П.0.03.005-15
|2
|22 459
|Датчик тиску «Сафір»-2160АС-П-02-УЗЛЗ.1 *(+5+80)-0,5-40kgf/cm2-42-H33-P-Ф-І
|ТТ-П.0.03.005-15
|1
|22 459
|Шляховий вимикач кулачкового типу: NOCKENSCHALTWERK -4WE Ag, код деталі -R390456
|SIPOS Aktorik.Німеччина
|24
|18 558
|Аналізатор відносної вологості Т3110
|COMET System.Чехия
|9
|14 198
|Рама УЯИШ.301211.167
|УЯИШ.301211.167
|9
|9 036
|Датчик положення поршня гідроамортизатооів TS-100
|Novotechnik.Германия
|62
|7 848
|Вольтметр DC 240 0-1ОВ
|FRER.Італія
|40
|6 896
|Рама УЯИШ.301211.165
|УЯИШ.301211.165
|38
|6 874
|Рама УЯИШ.301211.169
|УЯИШ.301211.169
|13
|5 534
|Рама УЯИШ.301211.067
|УЯИШ.301211.067
|14
|5 510
|Спонукач витрат THOMAS LMG4
|THOMAS.Германия
|7
|5 388
|Термоперетворювач опору ТСП-1390-017-45 L-120 N20 D-10
|ТТ-П.0.03.003-15
|5
|4 860
|Термоперетворювач опору ТСП-1390-016 L-1201-100 D-4
|ТТ-П.0.03.003-15
|3
|4 848
|Рама УЯИШ.301211.067-01
|УЯИШ.301211.067-01
|2
|4 133
|Рама УЯИШ.301211.130
|УЯИШ.301211.130
|10
|4 133
|Перемикач пакетний ППМКП-112222/MVI У3
|ТУ У31.2-14311554-062-2004
|568
|4 032
|Рама УЯИШ.301211.171
|УЯИШ.301211.171
|3
|2 802
|Рама УЯИШ.301211.067-02
|УЯИШ.301211.067-02
|5
|2 755
|Рама УЯИШ.301211.152
|УЯИШ.301211.152
|1
|2 582
|Блок живлення SE-600-5
|Mean Well.Тайвань
|10
|1 992
|Блок живлення SE-600-15
|Mean Well.Тайвань
|10
|1 992
|Термоперетворювач опору ТСП-0690-015-80 L-620 1-80 D-6
|ТТ-П.0.03.003-15
|8
|1 938
|Термоперетворювач опору ТСП-1290-003-03
|ТТ-П.0.03.003-15
|12
|1 848
|Термоперетворювач опору ТСП-0690-015-92 L-1500 D-8
|ТТ-П.0.03.003-15
|1
|1 626
|Табло світлосигнальне ТС-2 (ТСБ) УЯИШ.468266.065-01
|УЯИШ.468266.065-02
|42
|590
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Финансы
11.01.2018 07:51