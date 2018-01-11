Газові фірми Януковича-молодшого перейшли під контроль вугільного барона Кононенка

ТОВ «Реконструкція технологічних свердловин» та ТОВ «Міжрегіональна газова компанія», які раніше належали структурам Олександра Януковича, перейшли під контроль Віталія Кропачова.

Про це пише «Олігарх».

Фірма «МГК» в 2011-2013 роках отримала спецдозволи на користування п’ятьма газоносними площами в Харківській та Луганській областях. Мова йде про Нижньортищевське, Сиротинське, Золотаревське, Сербське і Бараніковське родовища. Перші чотири родовища фірмі передала шахта ім. Засядько.

«РТС» отримала в 2011 році спецдозволи на роботи на Південно-Євгеніївській та Чабановській площі, що знаходяться неподалік лінії фронту в Луганській області.

За часів Януковича фірми «РТС» та «МГК» були оформлені на тодішнього депутата Донецької міськради Едуарда Слинько, який раніше очолював компанію «МАКО» президентського сина Олександра Януковича. Він нині переховується від правоохоронців за кордоном.

Після зміни влади обидві фірми були переписані на кіпрську «IGC Holding Limited. А в кінці минулого листопада власником стала інші компанія з Кіпру – «Ікслеймер Велью лтд». Її бенефіціаром вказаний Роман Соломський, який прописаний в Донецькій області в місті Торез (нині місто Чистякові, не підконтрольне українській владі – «НГ»).

Після зміни власника «МГК» перереєстрували за новою адресою – Київ, вул. Хмельницького 26, офіс 408. В цьому ж будинку знаходиться офіс бізнесмена Віталія Кропачова, якого ЗМІ називають представником в енергетичному секторі першого заступника голови парламентської фракції БПП Ігоря Кононенка – давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка.

«Ікслеймер Велью лтд» є власником ТОВ «Енергетична компанія «Укргідроенерго», якого раніше володіла дочка Кропачова – Юлія, а директором був згаданий Соломський. Як і останній, Кропачов також родом із Тореза.

Після зміни власників «МГК» та «РТС» офіційно об’єднали в групу компаній «IGC Group».

Від «Наших грошей»

Раніше стало відомо, що чверть акцій вуглезбагачувальних фабрик «Україна» та «Росія», яким володіло ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича, перейшли під контроль ТОВ «Укрдонінвест» Юлії та Віталія Кропачових. Рештою акцій цих двох фабрик досі формально володіє «ДРФЦ», яке офіційно належить вірґінському офшору «Сароне холдінгс лімітед» (кінцевий бенефіціар Зое Грегоріу з Кіпру). Воно також значиться власником 100% акцій ПрАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська», однак ЗМІ пишуть, що ця фабрика теж перейшла у володіння структур Кропачова.

В кінці 2015 року Державна служба геології та надр намагалася анулювати ліцензію «МГК на Нижньортищевське родовище через невиконання фірмою зобов’язань по графіку робіт. Але рішення про анулювання дозволу було відмінено за допомогою суду. В жовтні цього року Держгеонадра знову зупинило дію спецдозволів «МГК», після чого у компанії змінився власник.

Група «IGC Group» вказала своєю адресою вул. Хмельницького 26 в Києві.