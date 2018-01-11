Гонтарева прокомментировала обвинения про вывод из Украины "денег Януковича"

Глава Национального банка Валерия Гонтарева отбрасывает обвинения некоторых СМИ относительно выведения компанией ICU средств экс-президента Виктора Януковича.

Соответствующее заявление Гонтаревой от 7 октября 2016 года пресс-служба НБУ повторно обнародовала в среду, 10 января, на своей странице в Facebook.

«В последнее время в средствах массовой информации появились очередные инсинуации относительно роли брокера и собственно меня при покупке осенью 2013 года ОВГЗ для компаний-нерезидентов. Чтобы остановить эту волну неправдивой информации, считаю необходимым расставить точки над «і». Сначала хочу отметить, что Национальный банк и я лично неоднократно отмечали то, что мы полностью поддерживаем закон о спецконфискации или любой другой законный способ возвращения средств в бюджет страны. Эта позиция является открытой и общеизвестной, однако некоторые политики пытаются манипулировать фактами и обвинять Национальный банк Украины в затягивании этого процесса», — заявила Гонтарева.

По ее словам, Национальный банк считает такие заявления манипулятивными и безосновательными. Ведь очевидно, что именно депутаты должны принять закон о спецконфискации, который позволит вернуть средства в бюджет. Национальный банк со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы эти средства были арестованы еще в июне 2014 года. Регулятор с нетерпением ждет от депутатов принятия данного закона и пополнения государственного бюджета, отметила Гонтарева.

«Теперь по сути обвинений против меня персонально. Компания ICU уже более восьми лет является лидером на рынке ОВГЗ как по брокерским услугам, так и по услугам торговли государственными ценными бумагами. О ее лидирующих позициях говорят публичные рейтинги относительно торговли ОВГЗ и управления активами клиентов. Поэтому когда инвесторам или банкам нужно было профессиональное сопровождение соглашений с долговыми ценными бумагами, они, в большинстве случаев, обращались за услугами к компании ICU. В октябре 2013 года вышла новая редакция Закона Украины «О депозитарной системе Украины», которая обязала участников рынка оформлять все соглашения покупки-продажи ОВГЗ через лицензированные компании-брокеры. Также данный закон изменил правила расчетов относительно операций с ценными бумагами, которые должны были осуществляться исключительно через ПАО «Расчетный центр», — сказала Гонтарева.

Она отметила, что когда у государственного Ощадбанка возникла необходимость привлечения лицензированного брокера для проведения соглашений вторичного рынка между нерезидентами и банком, они обратились к компании ICU. До выхода новой редакции данного закона в Ощадбанке такой необходимости не было — он был обслуживающим банком, хранителем ОВГЗ и первичным дилером для нерезидентов и покупал в 2012-2013 годах у Министерства финансов Украины ОВГЗ по заказам компаний-нерезидентов самостоятельно. В свою очередь, Ощадбанк подтвердил поступление средств и проведение финансового мониторинга компаний-нерезидентов, поэтому в ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний, ведь все документы и выдержки со счетов в государственном банке полностью отвечали требованиям действующего законодательства. Все расчеты по операциям с ОВГЗ проводились в Ощадбанке, и продавцом ОВГЗ в пользу нерезидентов выступал Ощадбанк.

По словам Гонтаревой, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», и Национальный банк Украины начал активно содействовать аресту их счетов. В июне 2014 года в соответствии с постановлениями Печерского суда г. Киев на счета этих компаний в Ощадбанке наложен арест. Ценные бумаги и деньги на счетах компаний-нерезидентов в Ощадбанке арестованы и ожидают решения Верховной Рады Украины относительно спецконфискации. По состоянию на конец сентября 2016 года на арестованных счетах находилось 645,4 млн долл. США и 1,8 млн грн. Общая номинальная стоимость ОВГЗ, приобретенных в пользу этой группы компаний, составляет 981 млн долл.

«Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств «преступной властью». Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать. Пользуясь случаем, хочу отметить, что моя практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности, о чем, кстати, хорошо известно всем профессиональным участникам рынка», — отметила Гонтарева.

Ранее в среду некоторые СМИ распространили информацию, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны 1,5 млрд долл. в период с 2012-го по 2014 год.

В конце декабря 2017 года в Ощадбанке сообщали, что все средства по спецконфискации находятся на счетах Госказначейства. Генпрокурор Юрий Луценко также заверял, что все 1,5 млрд долл., которые были спецконфискованы у окружения Януковича, никуда не пропадали и находятся на счетах Госказначейства.

Как известно, в 2014 году Гонтарева ушла с должности председателя совета директоров ICU и продала свою долю в компании.