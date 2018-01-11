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Власти Чернигова возмутились продажей самогона в городе Вчера, 9 января, во время утреннего совещания мэр Чернигова Владислав Атрошенко распорядился усиленно бороться с незаконным сбытом алкогольных напитков в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. В частности, мэра возмутил факт продажи самогона предпринимателями города. В.Атрошенко заявил, что правоохранители должны усилить контроль в направлении выявления и прекращения действия точек сбыта нелегальных алкогольных напитков. Как сообщал УНН, к зимним праздникам производство суррогатного алкоголя растет на треть. Поэтому эксперты призвали украинцев сейчас быть особенно бдительными при выборе алкогольных напитков. Добавим, что доля теневого сегмента алкогольного рынка в Украине превышает 50%. Напомним, ранее сообщалось, триста литров самогонной закваски обнаружила патрульная полиция у 65-летнего жителя села Зализныця Любомльского района.

golos.ua

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