Украинский госбанк выдаст миллиардный кредит компании роSSийского олигарха, голосовавшего за аннексию Крыма

Бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков находится под санкциями США и ЕС.

Украинский госбанк выдаст миллиардный кредит компании роSSийского олигарха, голосовавшего за аннексию Крыма
Фото: www.mn.ru

Государственный Укргазбанк предоставит кредит в размере 910 млн грн (около $33 млн) ЧАО "Премьер Палац", которое входит в группу VS Energy роSSийских предпринимателей Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

Информация о предоставлении займа размещена в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Liga.net.

22 декабря 2017 года акционеры ЧАО "Премьер Палац" одобрили заключение генерального кредитного соглашения с Укргазбанком на 910 млн грн. Другим решением акционеры ЧАО согласились предоставить в залог по кредиту здание гостиницы "Премьер Палац" в Киеве площадью 27 700 кв м. Согласно сообщению, рыночная стоимость этого здания составляет 979,5 млн грн. Другие условия кредитного соглашения в сообщении не раскрываются.

62,2% ЧАО "Премьер Палац" принадлежат кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd, 29,1% - Восточно-Европейской отельной компании (Киев).

Бенефициарами ЧАО в украинском реестре юридических лиц значатся граждане Латвии Дидзис Берзинис и Вилис Дамбинис, а также проживающая во Франции гражданка Словакии Наталья Селиванова и гражданин Германии Геннадий Соколов. Это номинальные владельцы бизнеса.

Указанные лица также являются конечными бенефициарами электрометаллургического предприятия "Днепроспецсталь", которое VS Energy контролирует с октября 2008 года.

Дамбинис - один из владельцев компании VS Energy International NV (Нидерланды), на которую оформлены энергетические активы VS Energy в Украине. Это восемь энергопоставляющих компаний (облэнерго). Ранее он работал директором V.D. Nominees Limited (Маршалловы острова), которая в свою очередь управляла офшорками AED International Ltd и NYX Management Limited.

Согласно панамским документам, совладельцами NYX Management являются роSSийские бизнесмены Михаил Воеводин и Евгений Гинер.

Наталья Селиванова с 2009 по 2014 год была совладельцем словацкой компании Rokosan s.r.o. вместе с Ириной Александровной Бабаковой, дочерью Александра Бабакова. Сам Бабаков - бывший вице-спикер Госдумы РоSSии - находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма.

Евгений Гинер официально владеет в Украине Первым инвестиционным банком (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО Севастопольэнерго (входит в VS Energy).

Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.


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