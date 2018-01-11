В Украине на 15% подорожает сахар - эксперт

В Украине на 15% подорожает сахар - эксперт

 В Украине текущей зимой сахар  подорожает от 8% до 15%.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«В Украине сейчас низкая цена на сахар из-за большого теневого сектора. Производство данного продукта без уплаты налогов приводит к тому, что цена на него падает. Небольшое снижение цен на сахар  на протяжении нескольких месяцев было связано с большим воровством сахара из госрезервов. Соответственно,  ворованный продукт продавался значительно дешевле, чем легальный, в связи с чем производители также были вынуждены снижать на него цены»,- сказал А. Дорошенко. 

Эксперт отметил, что за год сахар подорожал на 8%, таким образом текущей зимой сахар с уплатой налогов подорожает от 8% до 15%.

«Сахар с уплатой налогов подорожает от 8% до 15%. Поднимется ли на него цена выше, будет зависть от мировых тенденций. Также текущей зимой продолжит дорожать сливочное масло, которое уже в 2017 году стало лидером подорожания. В 2018 – оно продолжит эту тенденцию»,- резюмировал А. Дорошенко.

Напомним, ассоциация «Укрсахар» прогнозирует повышение закупочных цен на сахар на 5-10% до марта.

Об этом сообщила руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

«Если имеем в виду закупочные цены, то они пойдут немного вверх, но незначительно. Мы очень зависим от мировых цен. На первый взгляд, может показаться, что доля экспорта в нашем производстве не очень большая, поэтому прямой привязки к международным ценам у нас вроде бы нет, но по факту мы имеем одни и те же тенденции — когда мир (мировые цены на сахар) идет вверх, Украина идет вверх, когда мир идет вниз, Украина идет вниз… Поэтому прогнозируем, что в Украине цены увеличатся где-то на 5-10% до весны, и мир, по разным оценкам, тоже пойдет вверх, но несущественно», — сказала она.

Бутыло отметила, что в свою очередь мировые цены на сахар зависят от ситуации в странах — крупных производителях сахара, таких как Индия и Бразилия, и цен на нефть.




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