На ремонт Центрального хранилища НБУ потратят 2,5 миллиона гривен
Национальный банк договорился с компанией "Инлюкс" о ремонте здания Центрального хранилища НБУ на сумму 2 499 тыс. гривен.
Об этом говорится в соответствующем договоре от 9 января, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro, передают
В частности, планируется осуществить текущий ремонт здания Центрального хранилища в Киеве по Пуховской, 7А.
Срок выполнения робот - 180 дней со дня подписания договора.
Как сообщали, ранее НБУ объявил тендер на ремонт здания Центрального хранилища НБУ на сумму 2 962,6 тыс. гривен.
НБУ планирует заплатить 4,6 млн грн за проект по реконструкции одного корпуса банка.
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