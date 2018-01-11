На ремонт Центрального хранилища НБУ потратят 2,5 миллиона гривен

Национальный банк договорился с компанией "Инлюкс" о ремонте здания Центрального хранилища НБУ на сумму 2 499 тыс. гривен.

Об этом говорится в соответствующем договоре от 9 января, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

В частности, планируется осуществить текущий ремонт здания Центрального хранилища в Киеве по Пуховской, 7А.

Срок выполнения робот - 180 дней со дня подписания договора.

Как сообщали, ранее НБУ объявил тендер на ремонт здания Центрального хранилища НБУ на сумму 2 962,6 тыс. гривен.

НБУ планирует заплатить 4,6 млн грн за проект по реконструкции одного корпуса банка.