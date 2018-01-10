Главой Приватбанка назначен чех Петр Крумханзл (обновлено)

Его последнее место работы - COO китайского Home Credit China.

Петр Крумханзль Фото: ukranews.com

Агентство "Украинские новости" вечером 10 января сообщило, что новым председателем правления Приватбанка станет чех Петра Крумханзл (Petr Krumphanzl). Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ожидается в ближайшее время, написало агентство со ссылкой на свои источники.

Обновление. Через несколько часов после появления этой информации пресс-служба Приватбанка подтвердила назначение Крумханзла.

"В процессе оценки кандидатов на должности в правлении ПриватБанка мы прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС , ориентированность на результат, основательный опыт в операционном управлении и внедрении инструментов контроля. Петр отвечает всем этим основным требованиям, и он уже доказал на практике свою способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков. Сосредоточенность на трансформациях с целью совершенствования операционной эффективности является его неоспоримым преимуществом. Лично на меня он произвел впечатление вдохновленного и высокомотивированного человека. Кроме того, он будет сосредоточен больше на операционном управлении банком, чем на саморекламе. Также Петр свободно владеет английским и русским языками, что в значительной мере будет способствовать эффективному взаимодействию с остальными членами усиленной команды Приватбанка", - прокомментировал назначение глава набсовета Приватбанка Энгин Акчакоча.

Крумханзл с 2004 по 2008 работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; с 2008 по 2011 работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором.

С 2011 по 2013 работал в компании Interim Management & Consulting, с 2013 по 2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последнее место работы - главный операционный директор (Chief Operating Officer) в китайском Home Credit China (май 2016 по настоящее время).

Крумханзл по образованию математик, но с недавнего времени в Украине разрешено руководить банками людям без профильного образования (экономика, менеджмент и право). В законодательстве теперь прописано требование "профессиональной пригодности" руководителя банка. Оно определяется как совокупность знаний, профессионального и управленческого опыта лица, необходимых для надлежащего выполнения должностных обязанностей руководителя банка с учетом бизнес-плана и стратегии банка, а также функциональной нагрузки и сферы ответственности конкретного руководителя банка.

Напомним, что предыдущий глава правления Приватбанка Александр Шлапак уволился 20 июля 2017 года. С тех пор его обязанности исполняет Галина Пахачук, заместитель главы правления Приватбанка. Позже Приватбанк нанял компанию по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine, которая должна была найти кандидатов на должность главы правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя главы (финансовый директор).

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы довели его до неплатежеспособности.