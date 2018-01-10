Корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов

Корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов

Корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов.

Об этом сообщает Cointelegraph.

По данным издания, эту информацию подтверждают представители службы поддержки клиентов.

Отмечается, что основной причиной отказа от приема платежей в биткоинах, вероятно, является волатильность, усилившаяся в последние месяцы, и риск, связанный с криптовалютой.

Клиенты все еще могут использовать биткоин для добавления средств на свою учетную запись Microsoft, покупать с ее помощью игры, фильмы и приложения, однако эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

Напомним, Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin.




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