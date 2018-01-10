Корпорация Microsoft удалила биткоин из своих платежных инструментов.

Об этом сообщает Cointelegraph.



По данным издания, эту информацию подтверждают представители службы поддержки клиентов.

Отмечается, что основной причиной отказа от приема платежей в биткоинах, вероятно, является волатильность, усилившаяся в последние месяцы, и риск, связанный с криптовалютой.



Клиенты все еще могут использовать биткоин для добавления средств на свою учетную запись Microsoft , покупать с ее помощью игры, фильмы и приложения, однако эти средства не могут использоваться в магазине Microsoft и не подлежат возврату.

Напомним, Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin.