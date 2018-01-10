ИИ-стартап Neuromation с украинскими корнями привлек $50 млн на ICO. Токены распродали за 8 часов

Neuromation — это технологическая платформа, позволяющая создавать искусственную учебную среду для глубокого обучения нейронных сетей. Такие модели затем используются для тренировки и улучшения алгоритмов, пишут AIN.UA .

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В декабре Neuromation запустила пресейл так называемых нейротокенов (NTK) — всего компания выпустила 60 млн NTK. Как пояснили в компании, нейротокены относятся к полезным токенам, с помощью которых компании-клиенты, которым требуется использовать алгоритмы машинного обучения, будут оплачивать синтетическую дату, услуги майнеров, предоставляющих компьютерные мощности, и разработку приложений глубокого обучения.

Краудсейл стартовал 7 января, и планировалось, что он продлится до 15 февраля. Однако большую часть токенов (53 из 60 млн NTK) реализовали уже во время предварительных продаж, а оставшиеся 7 млн NTK продали за первые 8 часов публичного токен-сейла. В долларовом эквиваленте компания получила финансирование в размере $50 млн по курсу ETH/USD на момент завершения продаж. К оплате принимались эфириум, биткоин и основные альткоины.

Среди 89 стран-участников в лидеры вышла Япония, следующие по объемам — Австрия, Нидерланды, Гонконг, Канада, Азербайджан, Швейцария, Великобритания, Корея и Сингапур. Знаковым инвестором в рамках ICO Neuromation стал токенизированный инвестиционный фонд закрытого типа TaaS (Token as a Service), который вложил в платформу 300 ETH.

Первая полностью функциональная версия платформы будет запущена в феврале. В ближайшее время стартует лаборатория промышленной автоматизации.

«Наши основные усилия будут направлены на глобальное распространение платформы, привлечение к участию крупных проектов в области ИИ и майнинговых пулов. Мы поддерживаем сообщество ИИ и продолжим выдавать гранты стартапам в этой области в рамках заявленных 10% от собранных средств. У нас поистине грандиозные планы по демократизации искусственного интеллекта», — заявил CEO Neuromation, украинец Максим Прасолов.

Neuromation — первый клиент своей собственной технологии: в лабораториях Neuromation платформа используется для обеспечения компьютерными мощностями процессов глубокого обучения алгоритмов с помощью синтетических данных. Однако у компании уже есть и другие партнеры. За последние 4 месяца Neuromation заключила соглашение с Hacken о партнерстве в сфере кибербезопасности, подписала контракт с ECR RUSSIA по распознаванию и каталогизации FMCG-продуктов (это позволит торговым сетям увеличить товарооборот за счет своевременного контроля за состоянием полок, устранения причин отсутствия товара и его правильной выкладки) и соглашение с Axxonsoft — лидером в области разработки интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения.

Успеху ICO Neuromation не в последнюю очередь способствовало то, что рейтинговое агентство ICO Rating присвоило ему положительный рейтинг. Также проект получил ряд наград на конференциях d10e в Гибралтаре и Киеве и первое место на инвестиционном форуме d10e в Давосе. В качестве консультантов Neuromation выступили известные ученые Дэвид Орбан (SingularityU) и Эндрю Рабинович (Magic Leap).