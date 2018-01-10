Цена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларов

Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 6,75% до 13,999 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap .

При этом капитализация Bitcoin по состоянию на среду составляет 235,104 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 17,781 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 124,917 млрд долларов.

Отмечается, что в целом уже получено 16,793 млн монет Bitcoin.

Как сообщалось, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.