Цена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларов

Цена Bitcoin за сутки упала ниже 14 тысяч долларов

Криптовалюта Bitcoin за сутки подешевела на 6,75% до 13,999 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

При этом капитализация Bitcoin по состоянию на среду составляет 235,104 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 17,781 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 124,917 млрд долларов.

Отмечается, что в целом уже получено 16,793 млн монет Bitcoin.

Как сообщалось, Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством, денежным суррогатом или ценностью.




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