Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года

Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года

Польша удвоила экспорт природного газа в Украину по итогам 2017 года – до 700 млн кубометров. Вице-президент компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".

Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на заявление польской нефтегазовой компании PGNiG.

"Всего за 17 месяцев – с августа 2016 года по декабрь 2017 года – польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров", – говорится в сообщении.

Вице-президент PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".

"Наши поставки надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины. Портфель газа в нашем предложении хорошо диверсифицирован: он происходит от нашего внутреннего производства в Польше и от различных направлений импорта", – добавил он.

Напомним, в декабре 2017 года в Украину впервые пришел сжиженный газ из США. Он был доставлен через терминал в Польше и ГТС.

Ранее сообщалось, что Польша хочет отказаться от газа из РоSSии после завершения долгосрочного контракта в 2022 году.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образованияРуководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования
США предупредили об опасности использования биткоинаСША предупредили об опасности использования биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
Всемирный банк дал прогноз относительно роста экономики Украины в 2018-2019 годахВсемирный банк дал прогноз относительно роста экономики Украины в 2018-2019 годах
РоSSийская нефть за 2017 год подорожала на четвертьРоSSийская нефть за 2017 год подорожала на четверть
За год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларовЗа год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларов
Инфляция в 2017 году составила 13,7%Инфляция в 2017 году составила 13,7%
Украине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 годуУкраине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 году
Украина снизила импорт газа из-за теплой зимыУкраина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубовУкраина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубов
Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларовСтихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларов
За 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полицияЗа 2017 год разоблачили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений – полиция
В Украине на награды в 2017 году потратили 20,5 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости