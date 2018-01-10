Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года

Польша удвоила экспорт природного газа в Украину по итогам 2017 года – до 700 млн кубометров. Вице-президент компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".

Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на заявление польской нефтегазовой компании PGNiG.

"Всего за 17 месяцев – с августа 2016 года по декабрь 2017 года – польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров", – говорится в сообщении.

Вице-президент PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".

"Наши поставки надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины. Портфель газа в нашем предложении хорошо диверсифицирован: он происходит от нашего внутреннего производства в Польше и от различных направлений импорта", – добавил он.

Напомним, в декабре 2017 года в Украину впервые пришел сжиженный газ из США . Он был доставлен через терминал в Польше и ГТС.