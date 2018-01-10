Экспорт польского газа увеличился вдвое по итогам 2017 года
Польша удвоила экспорт природного газа в Украину по итогам 2017 года – до 700 млн кубометров. Вице-президент компании PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".
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"Всего за 17 месяцев – с августа 2016 года по декабрь 2017 года – польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд кубометров природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн кубометров", – говорится в сообщении.
Вице-президент PGNiG Мачей Вожняк заявил, что "эти результаты очень радуют".
"Наши поставки надежны и безопасны, что имеет большое значение для Украины. Портфель газа в нашем предложении хорошо диверсифицирован: он происходит от нашего внутреннего производства в Польше и от различных направлений импорта", – добавил он.
Напомним, в декабре 2017 года в Украину впервые пришел сжиженный газ из США. Он был доставлен через терминал в Польше и ГТС.
Ранее сообщалось, что Польша хочет отказаться от газа из РоSSии после завершения долгосрочного контракта в 2022 году.
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