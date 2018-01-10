"Челноки" блокировали пункты пропуска на границе с Польшей

С 1 января вступили в силу ограничения на беспошлинный провоз товаров.

"Челноки" блокировали пункты пропуска на границе с Польшей
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Противники ужесточения беспошлинного провоза товаров через границу в среду блокировали несколько пунктов пропуска на границе с Польшей.

Акция началась около 10:00. Ее участники непрерывно ходили по пешеходным переходам на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска "Шегини", "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин".

После 14:00 акции постепенно прекратились.

Люди выражали протест против ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу, которые вступили в силу с 1 января.

Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1 000 евро) и весом до 50 кг действуют лишь для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз на 72 часа. При более частом въезде без пошлин можно ввезти товары на сумму лишь до 50 евро.


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