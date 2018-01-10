Минфин фюрера РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда

После ликвидации Резервного фонда все дополнительные доходы роSSийского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния.

Минфин РФ заявил о полном исчерпании и ликвидации Резервного фонда
Фото: sitesovety.ru

Министерство финансов РоSSии заявило, что Резервный фонд РФ был полностью исчерпан в декабре 2017 года и прекратит свое существование с 1 февраля 2018 года.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минфина РФ.

"В декабре 2017 года... остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке РоSSии (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как следует из сообщения роSSийского ведомства, в результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и с 1 февраля 2018 года этот фонд прекратит свое существование.

Ранее сообщалось, что после ликвидации Резервного фонда все дополнительные доходы роSSийского бюджета будут направляться в Фонд национального благосостояния. Оба фонда были образованы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.


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