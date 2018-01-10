БелАЗ готов продавать самосвалы за биткоины

"Мы решили рассмотреть предложения и понять, насколько это серьезно".

Фото: belaz.by

Завод БелАЗ на своем сайте сообщил, что готов продавать автомобили за биткоины и будет принимать соответствующие предложения до конца месяца.

"Наличность постепенно уходит в прошлое. На смену ей идут банковские карточки и электронные кошельки. Однако пару лет назад появилась новинка, которая может перевернуть весь финансовый мир. Речь о виртуальных деньгах. И прежде всего о биткоине. ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. БЕЛАЗ рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января", - утверждается на сайте.

Заместитель гендиректора предприятия Станислав Якубович подтвердил изданию TUT.by, что это не шутка.

"После принятия декрета №?7, который предусматривает введение в оборот криптовалют, наши аналитики изучили возможный рынок. А мы решили до 30 января рассмотреть предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту и понять, насколько это серьезно. Конечно, если (или когда) мы получим такие предложения, то будет изучен вопрос платежеспособности потенциального клиента нашего предприятия. И если все хорошо, то он сможет купить любую нашу продукцию", - рассказал Якубович.

Напомним, в конце 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который в том числе легализует понятие криптовалюты, блокчейна и майнинга. Декрет разрешает физическим и юридическим лицам хранить и майнить криптовалюту, проводя с ней любые операции через биржи.