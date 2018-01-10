ФГИ выставит "Сумыхимпром" на приватизацию за 249 млн гривен

На продажу будет выставляться 99,99% акций.

ФГИ выставит "Сумыхимпром" на приватизацию за 249 млн гривен
Фото: dmitryfirtash.com

Фонд государственного имущества выставит завод "Сумыхимпром" на приватизацию за 248,85 млн гривен.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"Завершена оценка "Сумыхимпрома". Стоимость пакета акций химического предприятия составляет 248,85 млн гривен. На продажу будет выставляться 99,99% акций. Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника", - написал Трубаров в фейсбуке.

ПАО "Сумыхимпром" - это ключевое предприятие химической отрасли Украины, производит фосфатные минеральные удобрения и входит в список топ-100 крупнейших государственных предприятий. Основная продукция компании - комплексные химические удобрения (53% продаж) и диоксид титана (40% продаж). Предприятие производит около 50 видов химической продукции, используемых в сельском хозяйстве, строительстве, лако-красочной промышленности и кожаной и резиновой промышленности.

"Сумыхимпром" является государственным предприятием, но операционный контроль над ним осуществлял Дмитрий Фирташ через управляющего санацией Игоря Лазаковича, который работал в "Остхеме" и поэтому считается протеже владельца Group DF. Прокуратура Сумской области 6 декабря 2016 года заочно сообщила о подозрении Лазаковичу и объявила его в розыск. Но в начале 2017 года он объявился, и с розыска его сняли.

В октябре 2017 года Лазакович был уволен.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает поступление 21,3 млрд гривен от приватизации государственного имущества.


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