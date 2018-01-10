Из 30 миллиардов гривен «денег Януковича» освоено только 5 миллиардов гривен – ГПУ

Из 30 миллиардов гривен «денег Януковича» освоено только 5 миллиардов гривен – ГПУ

Замгенпрокурора не исключает необходимость расследования того факта, что до конца года не освоили переведенные в бюджет деньги.

Об этом сообщает ЛИГАБизнесИнформ

Из конфискованных 30 млрд грн "денег Януковича" освоено пять млрд грн. Об этом сказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире 5 канала.

"Я не исключаю, что этим вопросом может заняться следственный орган, потому что когда Верховная Рада принимает изменения бюджета в средине лета этого года,  а до конца года деньги не освоены, тут по меньшей мере есть определенные сомнения", - отметил Енин.

28 апреля 2017 года в СНБО сообщили, что $1,5 млрд на счетах Януковича и его команды конфискованы и уже поступают в бюджет. Адвокат Януковича опровергает причастность своего подзащитного к конфискованным средствам.   




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образованияРуководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования
США предупредили об опасности использования биткоинаСША предупредили об опасности использования биткоина
Блок рекламы


Похожие новости
ФГИ выставит "Сумыхимпром" на приватизацию за 249 млн гривенФГИ выставит "Сумыхимпром" на приватизацию за 249 млн гривен
6 миллионов украинцев работают неофициально, и вместо пенсии их ждет пособие в размере 400 гривен – экс-министр6 миллионов украинцев работают неофициально, и вместо пенсии их ждет пособие в размере 400 гривен – экс-министр
Бывшего замдиректора "Электротяжмаша" отправили под суд за взятку 1 млн гривенБывшего замдиректора "Электротяжмаша" отправили под суд за взятку 1 млн гривен
Стихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларовСтихийные бедствия нанесли США в 2017 году рекордный ущерб в размере 306 миллиардов долларов
В Днепре взрывоустойчивые урны за 4 тысячи гривен сломались от бытового мусора В Днепре взрывоустойчивые урны за 4 тысячи гривен сломались от бытового мусора
В Украине на награды в 2017 году потратили 20,5 млн гривен
Белый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с МексикойБелый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Лесхозы Закарпатья реализовали только треть запланированных на продажу елокЛесхозы Закарпатья реализовали только треть запланированных на продажу елок
Гендиректор "Укргидроэнерго" получил 1,7 миллионов гривен зарплаты за 2017Гендиректор "Укргидроэнерго" получил 1,7 миллионов гривен зарплаты за 2017
Официальный курс валют установлен на уровне 28 гривен за долларОфициальный курс валют установлен на уровне 28 гривен за доллар
Последние новости
Подгружаем последние новости