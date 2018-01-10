«Порошенківець» виграв у облавтодору чверть мільярда на подекуди коштовне латання доріг Львівщини

Служба автомобільних доріг у Львівській області 5 січня за результатами тендеру замовила ПП «Рома» поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг державного значення на 240,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Послуги замовили на 2018 рік для ділянок доріг загальною протяжністю 314 км:

  • М-10 Львів – Краковець км 8+348 – км 70+446,
  • Транспортна розв’язка на км 9+870 автодороги М-10 Львів – Краковець,
  • Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква км 89+514 – км 114+232, км 123+014 – км 160+363,
  • Під’їзд до м. Львова від автодороги М-06 Київ – Чоп км 0+000 – км 5+690,
  • Р-40 Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня км 0+000 – км 38+053,
  • М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська км 128+125 – км 190+674,
  • Т-14-08 Угринів – Хоробрів км 0+000 – км 8+000,
  • Н-17 Львів – Радехів – Луцьк км 0+000 – км 69+810.

За кошторисом, ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщиною 50 мм без розламування та обрубування країв коштує 282-329 грн./кв. м. Кількома днями раніше Тернопільська САД замовила його ТОВ «Авакс Проф» принаймні удвічі дешевше – по 52-110 грн./кв. м.

За підсумковою відомістю, асфальтобетони щільний дрібнозернистий типу А марки 1 та пористий дрібнозернистий марки 1 замовили по 1 700 грн./т без ПДВ і доставки. У жовтні на тендері Волинської САД перший вид коштував на 13% дешевше – 1 500 грн./т. Зараз у відкритих джерелах його можна знайти у продажу за ціною від 1 377 грн./т.

Сіль із невідомими характеристиками замовили по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати. Це відповідає середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.

Ціни піску природного рядового у 83-170 грн./куб. м та імпортних скляних кульок у 28 тис грн./т без ПДВ і доставки відповідають ринку та іншим тендерам.

На заробітну плату піде 7,89 млн грн., тобто три відсотки загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 3,29 млн грн.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 241,12 млн грн.

Єдиним конкурентом було ДочП «Львівський облавтодор», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Власником і директором «Рома» зі статутним капіталом 100 грн. є Роман Демчина – депутат Львівської облради від «Блоку Петра Порошенка». Усього з 2011 року фірма отримала державних підрядів на 918,07 млн грн.


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