В Херсоне подорожал проезд в лифтах
Общество с ограниченной ответственностью "Херсонлифт" повысило тариф за 1 проезд в лифте с 0,39 гривен до 0,5 гривен.
Об этом
Сообщается, что в Херсоне установлена плата за пользование лифтом во всех многоэтажных домах, где такая услуга предусмотрена.
Жители пользуются лифтовыми картами.
По словам директора "Херсонлифта" Сергея Заболотнего, нынешняя стоимость поездки (0,5 гривен) была актуальна на 2014 год.
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