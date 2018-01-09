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За год Украина экспортировала яиц на 70 миллионов долларов Украина в прошлом году экспортировала 90 тысяч тонн яиц на 70 млн долларов. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Государственной фискальной службе. Отмечается, что в декабре экспорт яиц составил 8,34 тыс. тонн. Основными покупателями украинских яиц в 2017 году являлись Объединенные Арабские Эмираты – 42,34 млн долл., Ирак - 11,9 млн долл. и Катар - 4,95 млн долл. Экспорт в эти страны составил 38,39 тыс. тонн, 15,36 тыс. тонн и 6,38 тыс. тонн яиц соответственно. Ранее сообщалось, что Украина активно наращивает экспорт яиц.

golos.ua

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